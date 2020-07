Para Quinteros, el proyecto de emergencia del transporte “es invotable”

El concejal de Encuentro Vecinal rechazó el proyecto oficialista sobre la emergencia del transporte y lo calificó como “un cheque en blanco que no sabemos dónde va a terminar”. El debate continúa.

En la tarde de este viernes prosigue el debate legislativo acerca del proyecto de ordenanza de emergencia del transporte elaborado por la Municipalidad de Córdoba. En la sesión del Concejo Deliberante van sentando postura los integrantes de los distintos bloques, y uno de ellos fue el edil de Encuentro Vecinal Juan Pablo Quinteros, que trató a la iniciativa de “invotable”.

El altagraciense fustigó a la iniciativa oficial en forma y fondo. Forma, por cómo se dio la llegada y el tratamiento del proyecto al deliberativo local. Y fondo, al destacar que la información que le fue remitida para su análisis “consta de apenas tres carillas”.

"Este proyecto es invotable, y es un cheque en blanco que no sabemos dónde va a terminar; se habla del transporte urbano masivo, pero acá no lo dice y se puede entender que da vía libre para avanzar sobre todo el sistema de transporte. Tenga por seguro que así va a ser” consideró el ex juecista en su alocución.

En otro tramo, Quinteros destacó el dictamen de la oposición y citó al ex presidente Raúl Alfonsín, llamando al oficialismo a “no convertir a la democracia en la dictadura de las mayorías; que no se convierta en un autoritarismo de sacar cuanta ley se propongan solo porque tienen los votos necesarios para ello”. Y completó: “Es triste enterarme por los diarios de cuestiones que debiera enterarme en una reunión de comisión”.

Crítico con la conducción política del deliberativo local, el edil se preguntó: “¿A cuántas ordenanzas estamos para convertir este Concejo en un área de ceremonial y protocolo, donde sancionemos solamente beneplácitos? Mucho más no vamos a poder hacer. La institucionalidad se ha desbarrancado, señor presidente”.

Mientras la sesión se desarrolla en el recinto legislativo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclama en las cercanías, manifestando su rechazo al proyecto de emergencia.







