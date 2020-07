De romperla en la Liga cordobesa a destacarse en la Quinta de Vélez

Alexis es de esos chicos que se hacen querer. Por eso en Unión San Vicente y en Atalaya lo recuerdan con mucho aprecio, más allá de decir a modo coral que la rompe jugando al fútbol.

Alexis es Alexis Barraza, el pibe que paseó su fútbol por todas las canchas de la Liga cordobesa y hoy se destaca en el torneo juvenil de Quinta división de AFA con la casaca de Vélez Sarsfield.

Alexis es uno de los jóvenes talentos cordobeses que hay que seguir. Alexis es el pibe que nació el 7 de mayo de 2002, se crió en el popular barrio San Vicente y tiene un sueño gigante: “Ayudar a mi familia”, exclama.

Alexis es un chico humilde. Es tímido. Pero cuando entra a la cancha saca a relucir todo el talento que tiene adentro. Pibe bien de barrio. Incluso cuando busca un referente encuentra a alguien que reúne talento y sencillez, como él.

"Ídolo no tengo, pero como referente elijo a Thiago Almada, una persona humilde... Lo conocí entrenando, porque tuve la posibilidad de entrenar con el primer equipo", relata el pibe al que de niño apodaban "Tronquera", pero ahora en el "Fortín" lo llaman "Barra".

En La Nueva Mañana te contamos la historia de Alexis Barraza, el mismo que fue noticia hace un par de años porque sus compañeros lo eligieron entre todos para que pudiera conocer a Diego Armando Maradona en Dubai.

Debido a la cuarentena decretada a nivel nacional por el coronavirus, Alexis está en Córdoba. Pero el resto de sus días los pasa en Vélez, club al que arribó en el 2018 desde Deportivo Atalaya donde había estado dos años. En el club cordobés tuvo actuaciones destacadas y formó parte del plantel que viajó a un torneo sub-16 a los Emiratos Árabes Unidos. Un certamen que lo tuvo como protagonista, ya que llegó hasta la instancia de semifinales, donde cayó ante el Betis de España.

En ese certamen, Barraza, además de jugar al fútbol, conoció al Diego.

Esa posibilidad surgió de una votación en el plantel sobre si le pudieran cumplir el sueño a un compañero, a quién elegirían, y de 20 jugadores, 15 lo votaron a Barraza. Lo que demuestra lo querido que es Alexis.

“En Deportivo Atalaya estuve dos años, y tuve un maravilloso viaje, donde pude conocer a Maradona. Fue algo muy espectacular”, le cuenta a este medio con la emoción aún a flor de piel, más allá de que ya hayan pasado dos años de aquella aventura por Dubai. “Nunca pensé ni me imaginaba hacer un viaje semejante y menos que menos estar con Maradona, que es un grande. Cuando regresé a Córdoba del viaje lo primero fue la alegría de ver otra vez a mi familia y, después, contarles todo lo que había vivido, todo lo hermoso del viaje y los lugares donde visité y mi gran experiencia de estar con el Diez, recibir un consejo de él fue lo más. Estar ahí, en la cancha, viéndolo jugar, fue hermoso”, rememora.

1. Juvenil cordobés para seguir: Alexis Javier Barraza. (24/12/2002). Juega en la Séptima de #Vélez. Es volante ofensivo. Derecho. Le pega MUY BIEN a la pelota. pic.twitter.com/B5froeWch6 — Marcos J. Villalobo (@MJVillalobo) November 29, 2018

(El tuet tiene un error en la fecha de nacimiento)

Pero este presente en el “Fortín” y ese sueño increíble por aquellas exóticas tierras tienen un origen. Y Alexis siempre habla de sus orígenes. Siempre habla de su familia, de su barrio y de su club: Unión San Vicente.

“Arranqué en Unión San Vicente desde mi cinco años. Para mí es un club muy valioso. Allí empecé mi gran sueño, el fútbol”, resalta. De sangre naranja el pibe Barraza.

Y agrega: “Es el club donde viví muchas cosas lindas, tengo recuerdos inolvidable, el compartir con compañeros, los festejos...”.



- ¿Cómo se produjo tu llegada a Vélez?

- Mi llegada a Vélez, no sé cómo explicarte, fue todo tan rápido. Me citaron a una prueba y viaje a Buenos Aires, ya me fui ilusionando, de allá volví y a la semana siguiente, sin esperarlo, llegó el gran llamado que me alegraba la vida. Mi gran ilusión. Tenía que viajar y presentarme al Club Vélez Sarsfield.

Se le nota la emoción. De saber que logró algo valioso. Por eso cuando nombra el club lo dice con todo “Club Vélez Sarsfield”. Pero no se conforma; por eso sigue entrenando, se sacrifica, tiene una meta. Está en su casa cordobesa, pero no le afloja al entrenamiento.

- ¿Te costó el cambio de Liga cordobesa a AFA?

- Me adapté muy rápido. No me costó.

- ¿Cuál es tu sueño?

- Mi mayor sueño es llegar a ser un jugador profesional y poder ayudar a mi familia. En mi familia somos todos unidos, papás y hermanos, y ayudarlos es mi sueño. Somos una familia humilde.

Pichón de sueño, ayudar a la familia.