ATE va al paro y realiza una caravana hasta Fadea en contra de los ajustes

ATE Córdoba llevará adelante este miércoles su primer paro provincial del año y en ese marco realizará una caravana hacia Fadea, en contra de los ajustes salariales y pidiendo que se cumpla la promesa de reincorporar a quienes fueron despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

La protesta comenzará a las 10 en la sede del gremio, ubicada en calle Entre Ríos al 450. Desde allí pasarán por la sede del Ministerio de Trabajo provincial para dejar un petitorio por la reapertura de paritarias de este año y del 2020 y el pase a planta permanente.

Además, los estatales de Córdoba se solidarizarán con sus pares de ATE en Mendoza capital. El pasado domingo, la Policía de esa provincia desalojó a un grupo de trabajadores que se había encadenado en una peatonal céntrica pidiendo por mejoras salariales.

#AHORA @rodysuarez reprime y detiene a decenas de municipales



Están detenidos @SebaHenriquezMz Pablo Massutti (SUTE) @RobertoMacho2 y otros dirigentes gremiales



La policía desplegó un enorme operativo sobre municipales que acampan en Km0, a pesar de la lluvia y el frío (hilo) pic.twitter.com/VYAG8uapuJ — SUTE (@sutemendoza) July 5, 2020

Julia Giuliani, secretaria de Prensa de ATE Córdoba, resaltó a La Nueva Mañana que el acto finalizará frente a la Fábrica de Aviones, uno de los ejes centrales del reclamo ante la falta de reincorporaciones que fueron promesa de campaña de Alberto Fernández.

"Muchos de ellos cobran 25 mil pesos y son de los trabajadores estatales que menos cobran. No hay plata para eso pero sí para hacer que grandes monopolios como Clarín puedan pagar el 50% de los salarios. Es contradictorio", afirmó.

Además, sostuvo que el pago del aguinaldo desdoblado "sienta precedente" para futuros ajustes salariales.

"Trabajamos para que Macri se fuera, apoyamos las medidas de Alberto Fernández pero no vemos un eco para este lado. No se implementa el impuesto a las grandes fortunas, lo de Vicentín quedó en un gris y no hay plata para la recomposición salarial", dijo Giuliani.