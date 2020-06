El Gobernador de La Rioja dio negativo en el test de coronavirus

"Confieso que la espera me llevó a pensar lo suficiente para entender y mirar de otra manera a esta enfermedad". - Foto: Fundator /

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, informó este jueves que el resultado del test para determinar si tenía coronavirus "fue negativo" y advirtió que la enfermedad contagió "egoísmo" a la sociedad de su provincia.

"Me realizaron el test sobre Covid-19 y gracias a Dios el resultado fue negativo", sostuvo el mandatario provincial. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente peronista lamentó "los enfrentamientos a los que se ve expuesta la sociedad".

"Confieso que la espera del resultado me llevó a pensar lo suficiente para entender y mirar de otra manera a esta enfermedad que nos acosa", dijo el mandatario provincial y agregó: "Leer y escuchar la manera en la que nuestra gran familia riojana está dividida y afectada, me causa un profundo dolor. No puedo hacer otra cosa que hablarles pidiéndoles que nos mantengamos unidos y unidas, sin enfrentamientos. Las crisis muchas veces nos dividen, y otras tantas nos golpean fuertemente el ánimo; pero hay una verdad absoluta acerca de las crisis: siempre nos hacen más fuertes".

