El intendente Jorge Caserio se aisló y espera el resultado de su hisopado

Tras la detección de seis casos de coronavirus en la cercana La Falda, el intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, entró en un estricto aislamiento de 14 días. Las razones están vinculadas al contacto que mantuvo días atrás con personas que dieron positivos de Covid-19, vinculadas al brote de la localidad serrana.

La noticia fue confirmada este sábado por el propio intendente, en un video que se difundió por las redes sociales de la Municipalidad. Caserio inició la filmación dirigida a sus vecinos asegurando querer “contarles la verdad de todo esto” y asegurando que “todo va a salir bien”.

“La semana pasada atendí en la oficina a un bioquímico en la ciudad de La Falda, junto a la directora médica que dio positivo de coronavirus entre estas cuatro últimas personas” relató el jefe comunal, que accedió a la intendencia en las elecciones celebradas el año pasado.

Hermano del senador nacional Carlos Caserio, Jorge destacó que “acabo de hacerme el hisopado y todos los estudios y en 24 o 48 horas estarán los resultados”, y confirmó su ingreso al aislamiento estricto de dos semanas estipulado en estos casos.

“Junto a mi equipo y la gente que me acompaña voy a pasar estos catorce días para poder estar de vuelta con ustedes” aseguró y consideró que “esto es parte de este trabajo, tengo 63 años, me gusta lo que hago y no me arrepiento”.

Finalmente, el intendente confirmó que “los análisis que se hicieron en Valle Hermoso han dado todos negativos” y dijo tener esperanza en un resultado similar en el hisopado que le realizaron.

