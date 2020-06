Habilitan shoppings y también vuelve la atención de patologías prevalentes

Será con modalidad de "paseos comerciales". También se habilitó a agencias de publicidad y de viajes. Se confirmó que los brotes están "contenidos" pero no controlados. "Les pido que eviten la circulación", dijo el Gobernador.

En conferencia de prensa el Gobernador Juan Schiaretti habilitó la apertura de shopping -con modalidad de paseos comerciales, es decir sin cine, patio de comidas ni zona de juego para niños- así como también a las agencias de publicidad y de viajes. Uno de los puntos más destacados, es que también los hospitales volverán a atender patologías prevalentes, para que tanto mujeres embarazadas, niños y ancianos, continúen los controles y las vacunaciones.

Respecto a la apertura de restaurantes y bares de Córdoba, el Gobernador indicó que se solicitó autorización a la Nación para poder habilitarlos la semana próxima.

"Viene el Día del Padre y además de juntarnos y celebrarlos con ellos, es importante recordar que no se puede ir de un departamento a otro, porque los intendentes de otras localidades, tienen el derecho de decir que no pueden entrar. Respetemos eso", dijo el mandatario provincial.

Schiaretti, también destacó que en el país hay zonas con fuertes circulación comunitaria y hay que evitar situaciones de contagio: "Lo que pasó en Traslasierra es que se desató un brote porque llegó gente proveniente de una zona de gran ciruclación", dijo el Gobernador, en referencia a los tres trabajadores de Buenos Aires contratados por el Banco Nación de Villa Dolores.

Además, el mandatario provincial explicó que "hay que evitar la circulación y cualquier funcionario que va a zonas de contagio debe hacer el aislamiento social".

"Para aquellos que tienen obligación de trabajar en lugares de circulación comunitaria, el COE trabaja en un protocolo. Pusimos más control en las fronteras para evitar contagios", adelantó Schiaretti al tiempo que recalcó que muchas localidades del país están dando marcha atrás con la cuarentena ante el surgimiento de nuevos casos.

"Sin parar la producción, vamos a poner un protocolo para aquellos que si o sí tengan que movilizarse. Los mismo para los que transportan mercadería", explicó sobre el control de las zonas de fronteras de la provincia.

"Cuidar a los cordobeses es cumplir con las medidas. No juntarnos a hacer fiestas, esto ha ocasionado los brotes. Es también mantener la distancia dentro de los comercios, usar el barbijo, ya que hemos visto que muchos no lo hacen. Hay que mantener fuera y dentro de los comercios esa distancia. Esto es lo que nos va a permitir no volver a atrás", puntualizó.

La Provincia dispuso que hospitales vuelvan a realizar controles de salud con caracter preventivo a la población. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.

A su vez, el ministro de Salud, Diego Cardozo mostró el balance de la situación epidemiológica en la provincia e indicó que 414 localidades están sin casos activos y que se estudian casi 60 mil personas en la provincia: "Cuando hablamos de testeos lo multiplicamos por tres porque así testeamos a las personas".

Hasta el momento en Córdoba hay 507 contafios y están incluidos tres casos que no pertecen a la provincia. El 67% de las personas ya están recuperadas y día a día están donando su plasma. "Somos la unica provincia que hacemos titulación de plasma, es decir, evaluar la capacidad de neutralización que tienen, esto se hace en Córdoba".

El funcionario indicó que "en este momento está conteniendo brote villa El Libertador y Remedio de Escalada, y seguimos monitoreando Traslasierra".

Respecto al programa nacional Identificar, hay 63 operativos de testeros, de los cuales 44 son en barrios de la cuidad de Córdoba y dos son en San Francisco y Villa Dolores. "En la provincia este operativo tiene capacidad para 28 mil testeos", puntualizó el ministro.

Respecro al interior provincial, Cardozo precisó que continúa el cordón sanitario está en todo el territorio de Villa Dolores donde ayer se realizaron 1.330 testeos. "Estos cordones sanitario son el centro de la ciudad, y en el barrio donde surgieron los casos positivos", aclaró.

En San Francisco, los testeos dieron negativo, "así que seguramente hoy se levante el cordón sanitario", precisó el funcionario.

Respecto al ingreso de personas a las provincias, Cardozo indicó que hay seis ingresos que "son críticos", es decir que el 85% de la circulación pasa por ahí. "La medida de control será ser muy exhaustiva ya que ahí se harán controles preventivos", dijo el funcionario al tiempo que detalló que se hará control de temperatura, el test serológico, se pedirá la declaración jurada y la app para hacer el seguimiento en tal caso de que surja algún caso.

En cuanto a la dinámica de internación, Cardozo indicó que "con respirador, la ocupación es del 1%, las camas sin respiración es del 2%. Y respecto a las camas simples hay ocupación del 10% este es un dato importante a tener en cuenta", explicó.

El funcionario precisó que respecto a los brotes que surgieron, se puede decir que "están contenidos, pero nos faltan unos días para decir que están controlados". "Apelamos al compromiso y la responsabilidad, respetemos las recomendaciones del Comité Científico Asesor", cerró el ministro de Salud provincial.

Nuevas habilitaciones

En los hospitales se pone en marcha nuevamente, la atención del diágnostico y control de la patología prevalente, es decir, que "la comunidad sanitaria, empezará a trabajar para que las mujeres embarazadas, niños, jubilados, entre otros, vuelvan a vacunarse y hacerse los controles. Necesitamos volver a la política de control de patologías no epidémicas", precisó Cardozo.

También, desde este viernes se permite volver a la actividad, a las agencias de publicidad y de viaje, con protocolo preventivo medinte.

Los shopping y centros comerciales, se habilitan, con la modalidad de paseos comerciales, o compra y no están habilitadas áreas de aglomeración de gente: cines, comedores ni zonas recreativas para niños.

La atención será todos los días de la semana, de lunes a viernes en el horario de 10 a 20, y los días sábado, domingo y feriados de 10 a 21.

De forma general, los centros comerciales deberán instalar puestos de higienización y profilaxis con dispensers de alcohol en gel cada 50 metros y en lugares visibles e identificados. A su vez, deberán mantener limpias y desinfectadas las zonas de alto contacto como sanitarios, barandas, manijas, ascensores y pantallas táctiles por ejemplo, de manera coordinada y controlada por personal designado. Y controlar el stock de jabón líquido, toallas de papel, alcohol en gel y cestos de residuos en los baños. También se llevará un registro de ingreso y egreso de los empleados a los fines de permitir la trazabilidad epidemiológica.

