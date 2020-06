Especial para La Nueva Mañana

En los últimos días, varias basquetbolistas del seleccionado argentino demostraron su descontento con la forma en la que se trata al básquetbol femenino en el país, comenzando por los dirigentes, quienes, de acuerdo al planteo, nunca tuvieron un proyecto para llevar adelante esta actividad. A través de un posteo en la red social Instagram, las jugadoras hicieron visible una problemática que las aqueja desde hace varios años, de manera independiente a la gestión de turno en básquetbol nacional.

“Siempre nos ningunearon, con Germán Vaccaro nunca nos atendieron, con Federico Susbielles (2014-2019) hablábamos, pero cuando se olvidaron las camisetas por falta de utilero en Los Panamericanos 2019, demostró que nada cambió y ahora con Borro llevamos seis meses de su gestión sin haber tenido ni siquiera un mensaje preguntándonos algo”, le explicó a LA NUEVA MAÑANA Sofía Aispurúa, una las jugadoras que se convirtió en cara visible de este reclamo.

La basquetbolista, además, afirmó: “Escribimos un posteo en Instagram junto con mis compañeras de la selección, porque es algo que venimos masticando hace rato. Decidimos hacerlo público porque hace más de 10 años que vivimos cosas que no tendríamos que haber vivido. Situación que por este virus se magnificó.









- ¿Cómo les afecta esta situación a las jugadoras?

- Nos afecta muchísimo en la parte económica y deportiva, sobre todo porque no tenemos ningún apoyo por parte de la Federación. Por eso también decidimos hacer público el reclamo. Aclaro que no es algo contra la nueva dirigencia, es algo que pasa hace más de 11 años.

- ¿Cuál es el reclamo puntual?

- Al femenino nunca lo incluyen en nada, somos desvalorizadas, siempre nos llegan las cosas que sobran, la desorganización, una falta de calendario fijo, la falta de una Liga Nacional. Este último tiempo fue la gota que rebalsó el vaso y no pudimos aguantar más.

“La dirigencia no se puso en contacto con nosotras”

“Hace varios años no teníamos ni siquiera espacio para plantear reuniones con los dirigentes de la CABB. Ya con Susbielles a la cabeza nos dieron ese espacio y pudimos cambiar algunas cosas que no se estaban haciendo bien. Después pasó lo de las camisetas y que sabemos que fue un error humano y que la persona que se hizo cargo de eso no se tendría que haber hecho cargo. Nuestro dirigente tuvo que hacer de utilero, no entiendo por qué no mandaron un utilero con nosotras a ese torneo. Esa desorganización sólo nos pasa a nosotras”, aclaró la jugadora que milita en el Thunder Basket Matelica, de la Liga B de Italia.

- ¿Obtuvieron alguna respuesta o contacto por parte de esta dirigencia?

- Ahora esta nueva dirigencia que asumió no se puso en contacto con nosotras. Sólo sabemos por las noticias que nos quitaron las becas por no presentar un proyecto con un/a técnico/a, sin lista de jugadoras y entonces pensamos; ¿hasta cuándo tenemos que bancarnos esto?

- ¿Y qué respuestas tuvieron por parte de algún dirigente en algún momento?

- Queremos que se nos respete y que se nos valorice por lo que hacemos. Nuestra capitana habló con Fabián Borro, presidente de la CABB, preguntando por nuestra situación y él le respondió que ya vamos a tener respuesta más adelante, y eso fue en febrero.

- Y todavía nada…

- Ya pasaron 6 meses casi y seguimos sin saber nada. Estuvimos tan acostumbradas años anteriores a no tener nada, que cuando nos daban algo nos conformábamos y eso no puede seguir así. Ya que nosotras tengamos que publicar algo así denota la poca atención que nos dan.

- ¿Cómo ven el nivel del básquetbol femenino en Argentina?

- Argentina tiene todo para explotar y llegar a un gran nivel. Infraestructura, jugadoras de gran nivel, entrenadores y preparadores físicos. Sólo falta la gente que se comprometa en serio y nos ayude a llegar a esos resultados. Acá hay una lógica de que si no ganas, fuera”. Todo el tiempo estamos cambiando de entrenador y así no se puede tener una forma de juego concreta. Y a nivel liga lo que buscamos es la profesionalización. Nos piden compromiso y resultados, pero no les das las herramientas para que podamos hacerlo al cien por ciento.









- ¿Pueden vivir del básquetbol?

- Nosotras a la vez que jugamos tenemos que trabajar porque si no, es imposible mantenernos. Todo lo que tiene el deporte masculino se lo ganó, lo que pedimos es lo básico: un staff completo, un proyecto que se banque, entonces en cuanto a la organización tiene que ser igualitario. Cuando de ambos lados sea igualitario, van a ver cómo pegamos un salto de calidad, estoy segura. Hoy en día no contamos con nada prácticamente. En 2017 se inició un proyecto de Liga Nacional, pero se fueron yendo jugadoras, cerrando equipos por una cuestión económica.



- ¿Tienen actividad hoy las chicas que están en el país?

- Hoy la Liga está cancelada sin haber comenzado y no se sabe qué va a pasar con eso. Hay chicas que no cobran hace más de dos meses y es una pena.



-¿Cómo es la situación en Italia, donde jugás?

- Yo estoy en Italia y acá pasaron cosas muy grosas con esto del virus como ya se sabe. Pero ahora estamos mucho mejor y empezando a volver a la normalidad, pero aprendiendo a convivir con el virus. Se espera que para septiembre-octubre volvamos a la temporada. El club me trata muy bien y me sigue pagando el sueldo, así que económicamente estoy bien por suerte.

- Completamente diferente en lo deportivo…

- No importa cuánto hagamos nosotras, nunca nos dieron la atención que necesitamos y merecemos. Logremos lo que logremos, como fueron el título Sudamericano tras 70 años sin conseguirlo, una clasificación a un Mundial después de ocho, una medalla de plata en el 3x3 Panamericano, nunca es suficiente para tener el lugar que se merece el femenino.

- ¿Entonces lo que se busca es primero un liga profesional?

- Nosotras queremos una Liga Femenina profesional de verdad, no como ahora que algunas jugadoras tienen contrato, otras dependen del otorgamiento de becas del Enard, y hay una parte que percibe solo sumas en negro. Lo primero que queremos es eso. Y aclaro, aunque no haga falta, que con el masculino no tenemos problemas, nosotras peleamos por igualar los derechos, no en detrimento de ellos.

Foto: Pablo Presti

“Queremos contratos para todas las basquetbolistas”

Cabe destacar que en la Liga Nacional, en la Liga Argentina y en el Torneo Federal todos los basquetbolistas cobraron hasta marzo, ya que un 95 por ciento de los clubes presentó el libre deuda parcial y el resto de los salarios se abonarán en cuotas (entre tres y seis), o en contado y con una quita, informaron a desde Asociación de Jugadores de Básquetbol (AdJ).

La Liga Femenina se canceló por la pandemia, pero la mayoría de las basquetbolistas “renunciaron a sus trabajos para dedicarse al ciento por ciento, otras volvieron de Europa” y al mismo tiempo muchas “no cobran la beca” por la falta de competencia.

Sobre los puntos que quieren negociar en relación con la competición nacional, Aispurúa, con pasado en Obras Basket, enumeró: “Queremos contratos para todas las basquetbolistas, un staff médico para las jugadoras, una obra social, un seguro porque no todas tienen, como lo básico, y después estudiar cómo se viaja hasta los lugares a los que íbamos en combis por mil horas”.

En este contexto, la AdJ está imposibilitada de accionar porque las mujeres no pertenecen a la misma; pero la ala-pivote aseguró que en el horizonte “está ingresar porque hay buen diálogo”.

“Tenemos que plantearnos nosotras qué queremos y cómo vamos a seguir peleando para que esto no quede en una exposición mediática y después se apague”, reconoció.

