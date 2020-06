Acreedores externos de Vicentin, dispuestos a dialogar con el Gobierno

El grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales expresó este martes en un comunicado "su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales" para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, y consideró que ello "contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía".

El escrito se difundió tras la intervención estatal a la empresa, y luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara un proyecto de ley para concretar la estatización. Según el escrito difundido este martes, el objetivo del Comité -que se formó inmediatamente después del anuncio del colapso financiero de la firma, en diciembre de 2019- es "negociar conjuntamente la recuperación de los más de U$S 500 millones en préstamos otorgados a Vicentin para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino".

"Esta cantidad representa alrededor del 40% de la deuda total de la empresa", por lo que "como resultado, el principal acreedor de Vicentin es hoy el Comité", remarcaron las instituciones financieras.

La empresa agroexportadora incurrió en cesación de pagos en diciembre y atraviesa un concurso de acreedores en la justicia santafesina. En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos U$S 1.000 millones son con los bancos –en un 88%, públicos- y otros U$S 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

El presidente Alberto Fernández indicó el lunes en conferencia de prensa que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario, cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la petrolera YPF.

En este aspecto, las empresas remarcaron su optimismo "en cuanto a que una solución satisfactoria a la crisis financiera de Vicentin, incluyendo el pago de su deuda, permitirá a estas instituciones continuar apoyando a la industria de agronegocios en Argentina, la que desempeña un papel clave en los ingresos de exportación para el país".

El Comité está formado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.

Fuente: Télam

