Se recibió con honores de la UNC y hoy es referente de Las Palmas

Brandalise, Antonella, 31 años, abogada y futbolista.

Esa sería una forma de describirla en pocas palabras. Pero muy simplista. Demasiado. Quizás le podemos agregar que es apasionada por jugar a la pelota, que es una líder y referente de Las Palmas, y con eso ampliaríamos un poco más la descripción de la mediocampista.

Pero no contamos mucho. Vamos un poco más: De gesto serio, pero sonriente cuando es necesario, que cocina pasada las 13 del mediodía, que usa la camiseta “5” o la “8”, que honra el sacrificio de sus padres y que aún extraña a su abuela y es orgullosa del barrio donde creció.

Y así vamos armando el perfil.

Pero para describir a “Anto” hay que decir que fue y es una estudiante excelente. Es que no cualquiera se recibe con honores de la Universidad Nacional de Córdoba...

Bueno hemos ampliado un poco más sobre quién es la capitana de las Azules del viejo camino a La Calera. Nos metemos de lleno en esta historia.

Antonella Brandalise juega al fútbol desde... siempre. Sí, desde pequeña jugaba a la pelota en la calle junto a su hermano Luciano y sus primos Maxi, Daniel y Pepe en barrio Parque Liceo. Con el tiempo empezó a jugar al fútbol 7 y desde hace cinco años forma parte del plantel de fútbol femenino de Las Palmas, siendo una de las referentes del equipo.

“Hace cinco años empecé a jugar en Las Palmas, el único club donde jugué, y me siento a gusto. Espero seguir aunque sea un añito más. El fútbol siempre estuvo presente en mi vida, mi familia es muy futbolera y desde que tengo 7 años juego al futbol”

- ¿Por qué decís “un añito más”?

- Y porque realmente este año no pensaba seguir jugando, porque estoy grande ya. Básicamente por eso –dice y sonríe-; y el año que no viene no sé cómo estaremos para empezar. No sabemos ahora cuándo volverá el fútbol. Calculo que el año que bien será el último y para darle, también, paso a las más chicas. Estoy grande y por ahí tuve complicación con la rodilla, estoy operada dos veces de la rodilla derecha y se me complica por ahí en algunos momentos con eso. Pero siempre mi idea es seguir vinculada con el club. No me imagino cómo sería de otra forma.

Anto Brandalise es conocida también como “la Doc”. Es abogada, trabaja de manera independiente. Se dedica, fundamentalmente, al derecho laboral, aunque ha realizado trabajos en derecho civil.

Se recibió en diciembre de 2013 de la Universidad Nacional de Córdoba. Y se recibió con honores, con un promedio altísimo en la Facultad de Derecho. Fue parte del cuadro de honor, ya que jamás desaprobó un parcial o un final.

A propósito, cuando le preguntamos por esta situación, cuenta: “Fue para la alegría de mis padres estar en ese cuadro. Estudiar significo un gran esfuerzo para mis padres y mi abuela, que ya no está, el 16 de junio se cumple cuatro año que falleció. Ellos hicieron un gran esfuerzo porque éramos muy humildes. Había veces que no me alcanzaba para comprar los libros y me la pasaba todo el día en la biblioteca. Por suerte –dice como latiguillo, pero se entiende que de “suerte” no hubo nada, hubo mucho sacrificio y responsabilidad-, terminé muy bien en la Facultad y hoy soy adscripta en derecho laboral-. Estoy haciendo la carrera docente”.

Por su actividad, que hoy está restringida por la cuarentena, en tiempos de “normalidad” a veces le complicaba los entrenamientos.

“Se me hacía complicado porque no tengo un horario fijo de trabajo y se me juntaban algunas cosas, y trataba de cumplir con todo. Creo que lo podía hacer bien”, relata.

El plantel de Las Palmas continúa con sus entrenamientos a pesar de la cuarentena. A través de la aplicación zoom, el preparador físico Matías Vega las supervisa, corrige y planifica las prácticas para que sigan activas. Aunque, con el correr de los días se fue haciendo más complicado mantener la rutina, el mayor porcentaje de las “azules” sigue firme. Entre ellas, Anto, una de las referentes de la plantilla que conducen Alberto Palomeque y Daniel García.

“Dicen que soy referente porque soy vieja”, expresa entre risas la mediocampista de 31 años; que recientemente cumplió años y su torta era de Las Palmas. “Me pusieron ese mote, tal vez, porque soy hartante y siempre estoy ahí para alentarlas a que sigan jugando a que no se den por vencidas”, agrega.

Ojo, más allá de los entrenamientos, este plantel conformado por unas 25/30 jugadoras permanecen vinculadas en diversos aspectos. Tan es así que días atrás realizaron una campaña solidaria todas juntas, que consistió en juntar alimento y ropa para llevar a un merendero.

A propósito, Brandalise describe: “Somos muy unidas y lo vemos siempre cuando alguna de nuestra compañera atraviesa una situación complicada, más sale a flote el grupo humano excelente que tenemos. La cualidad de este plantel de Las Palmas es que es un grupo humano solidario”, describe.

- A pesar de que expresaste que quizás el año próximo sea el último, ¿te quedan metas en el fútbol?

- Mi meta en el futbol es alentar a las más chicas a que jueguen, a que se diviertan, a que tengan como lema el fair play, a que no se den por vencidas, que sigan peleando por la visibilidad del fútbol femenino, por la igualdad de condiciones. Esas son mis metas, a inculcarles lo poco que se a nivel futbolístico, pero sobre todo a nivel personal, a que estudien, que luchen por las que vienen, que alcen la voz. Tratar de ayudar a las más chicas que mantengan el fútbol femenino vivo, que ahora está teniendo un auge importante, pero que falta mucho todavía para igualar las condiciones de los hombres, pero a poco vamos logrando muchas cosas.