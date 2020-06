“Quiero volver a disfrutar el fútbol, que me haga sentir contenta”

Hubo muchas idas y vueltas. Charlas, mensajes de textos por doquier, gestiones que avanzaban y retrocedían. Hasta que se dio. Dejaba Racing de Nueva Italia, donde fue campeona en el 2018, y se sumaba a las campeonas reinantes, Belgrano. Aunque sólo pudo entrenar dos semanas con sus nuevas compañeras y llegó la cuarentena por la pandemia. Tan es así que ni siquiera se pudo sacar una foto con vestimenta celeste o violeta.

Pero Ariana Reche está feliz de ser parte de las “piratas”, y aguarda con ansias que se pueda volver a entrenar; y ahí, si sacarse, al menos una selfie, con sus nuevas compañeras.

Reche, volante central de 23 años (16 de julio de 1996), oriunda de Pascanas, está pasando estos días en sus pagos. Está junto a su familia, debido a que tres días antes de que el gobierno nacional dispusiera del aislamiento obligatorio, preventivo y social se encontraba en su localidad natal, donde, hasta el momento, no se registraron casos de COVID-19.

- ¿Cómo se produjo tu arribo a Belgrano?

- Fue por Dani Díaz (entrenadora del plantel principal violeta). Después de un partido le respondí una historia felicitándola por lo realizado en Belgrano, empezamos a charlar de los objetivos próximos y las ganas de ser parte del club. Nos mantuvimos en contacto todas las vacaciones y cuando por fin se dio, empecé a entrenar.

- ¿Qué te genera ser entrenada por primera vez por una DT mujer?

- Nunca había tenido de técnica a una mujer. Creo que es importante que cada vez sean más lo equipos que apuesten a una mujer, no solo en femenino sino también en el masculino. Sólo pude entrenar dos o tres semanas, asique todas esas buenas vibras, DT y PF mujer, nuevo grupo se van hacer esperar un poco más.

- ¿Con qué objetivos te sumas al equipo más ganador del futbol femenino de Córdoba?

- Personalmente, es sentir ganas de jugar al fútbol otra vez, de entrenar, de ser parte de un equipo. Y a nivel grupo, ¿qué más se le puede pedir a este Belgrano? Superar lo de años anteriores, prepararnos y estar listas por si alguna vez se nos da de jugar partidos o la mismísima liga en Buenos Aires. Crecer como personas y mejorar técnica y tácticamente.

"Me gusta ver mucho fútbol,de cualquier liga, de cualquier categoría. Sí, por ahí, si juega el City y está De Bruyne, le presto mucha atención, porque me gusta mucho. Veo a cada jugadora o jugador para usar cosas que me parezcan interesantes de cada uno."

- ¿Qué te gustaría lograr en el fútbol?

- Quiero volver a disfrutarlo, que me haga sentir más contenta qué triste o enojada.

- ¿No lo estabas disfrutando?

- No, no lo estaba disfrutando… Todos podemos ser exigentes con uno mismo, pero si en el triunfo o cuando las cosas salen seguimos sin sentir conformidad o incluso si nada te motiva, es momento de cambiar uno, y de aire.

La cordobesa tiene pasado con la Selección argentina.

El génesis futbolístico de Ari

Ari Reche vive en Córdoba, donde estudia kinesiología y fisioterapia. Aunque apenas llegó a la ciudad estudió el profesorado en Educación Física.

Su origen como futbolista data de su adolescencia en el colegio secundario.

Y ella lo explica: “Siempre hice deportes, tenis, vóley, hockey, pero nunca había hecho futbol, porque en mi pueblo no había. Más que jugar en el patio con mis hermanos. Solo eso. Cuando entré al secundario, en julio o agosto, había un torneo en Embalse, que era provincial, entonces fuimos a competir. El equipo que ganaba en esa instancia clasificaba al nacional que era en mar del Plata. Fui con mi equipo del secundario. En uno de los partidos, me vio un DT de otro equipo, y cuando terminó se me acercó y me preguntó que si en el caso de ellos ganaran me podían sumar. Bueno, le dije que sí. Ellas ganaron y me sumé al viaje a Mar del Plata. Eso fue en el 2011. Al año siguiente, cuando se creó la Liga cordobesa este profe asume como técnico de Lasallano, y me preguntó si me quería sumar. Le volví a decir que sí, y desde ese entonces empecé a jugar en fútbol once, porque ante lo hacía en fútbol 5 o fútbol 7”.

El profe que hace referencia Ari Reche es Karl Josef Saiko. “Fue importantísimo para mí”, resalta la mediocampista.

Sus inicios en Lasallano.

En su Pascana espera, mientras entrena en soledad. Entrena con la ilusión de volver a sonreír junta a ella, la pelota. A pesar de su corta edad, Ari Reche posee una experiencia importante que le dará mayor vuelo al equipo campeón del fútbol cordobés. Para ella es un desafío, por eso no ve las horas, de volver a entrenar y volver a ser feliz jugando al fútbol.