El Nuevo MAS y Las Rojas movilizaran este miércoles en Córdoba

A 5 años del primer "Ni Una Menos", el Nuevo MAS y Las Rojas se movilizaran, este 3 de junio junto a la asamblea Ni Una Menos a las 14 horas en Colón y General Paz.

Julia Di Santi, dirigente del Nuevo MAS y la agrupacion feminista Las Rojas, afirmo al respecto: "Este 3J salimos a las calles, para seguir exigiendo basta de femicidios, que se destine presupuesto efectivo para combatir la violencia de género."

"Seguimos peleando por el Aborto Legal, y en defensa del Proyecto de la Campaña, porque no queremos restricciones ni objetores de conciencia, exigimos que la Iglesia no se meta. Salimos a las calles porque la cuarentena agravó la situación de violencia y los femicidios y transtravesticidios. Decimos que no hay que pagar ni un peso al FMI y los bonistas y hay que destinar presupuesto para combatir la violencia", expresó además.

Di Santi aclaró además que para la movilización se tendrán en cuenta criterios de distanciamiento social.