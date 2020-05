Marcha atrás: Laboulaye no podrá hacer reuniones familiares los domingos

A poco de anunciar la habilitación para reuniones familiares los días domingos en Laboulaye, el intendente César Abdala debió dar marcha atrás con la medida tras ser intimado por el COE Central Córdoba y además fue advertido de la posibilidad de ser imputado por esta disposición.

A última hora del jueves, el municipio había emitido el comunicado con la habilitación pero a posteriori el intendente Abdala encabezó una conferencia de prensa para informar que fue “conminado” por el Gobierno de la Provincia a dar marcha atrás, según publicó Puntal.

En las declaraciones indicó: “Me amenazaron directamente desde la Casa de Gobierno de Córdoba que si en una hora yo no volvía atrás la medida iban a mandar el fiscal a imputarme. Con ley, con decreto, sin decreto, imputan lo mismo. Justamente ahora estoy esperando a la fiscal que me va a traer una notificación por esto”.

Abdala indicó que la decisión de habilitar las reuniones familiares surgió por consenso, y evaluando que en la ciudad no hubo casos de Covid-19 en estos 70 días de cuarentena. El indentende, además, aclaró que acató el pedido para evitar inconvenientes con el COE Central, pero dijo no compartir la medida: “Quiero aclarar que considero que no tiene ninguna fuerza de ley, no existe ningún acto legal que a mí me impida".

Asimismo, se sinceró al señalar que permitir las reuniones familiares no era otra cosa que visibilizar algo que ocurre en la ciudad. “No voy a fomentar que infrinjan la ley, pero nosotros sabemos que se juntan las familias. Y sólo estábamos dando claridad a la hipocresía que vemos todos los días”, precisó el mandatario municipal.

En medio, el titular del COE Regional, doctor Carlos Pepe, reiteró que es éste el organismo que autoriza las flexibilizaciones, y no los municipios.

General Levalle también había dispuesto esta licencia de reuniones, y luego el intendente Federico Gallo emitió un comunicado por el facebook de la Municipalidad aclarando que quedaba sin efecto tal flexibilización.

