Ginés: “Estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar"

El Ministro de Salud de la Nación habló desde el sanatorio Ottamendi, donde fue internado en la mañana. “No pregunté si me van a operar. No es urgente”, aseguró.

“No me voy a hacer el hisopado, no tiene sentido. No tengo ningún síntoma", dijo sobre la posibilidad de tener Covid-19. - Foto: Télam.

"Estoy muy bien, pero hice lo que tenía que hacer. Tuve un síntoma y vine acá, que me conocen hace muchos años, es el sanatorio de la obra social a la cual pertenezco. Tenía que venir porque tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año”, contó Ginés Gonzalez García a Telenoche desde el sanatorio Ottamendi, donde permanece internado desde este miércoles a la mañana.

Ginés contó que se sintió mal y decidió hacer una consulta: “Aproveché al tener este síntoma para llamar y me están investigando. Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo. Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero que mañana esté sentadito en mi sillón", aseveró.

El hematoma subdural es una acumulación de sangre en el cerebro que, depende sus características, requiere o no de una intervención quirúrgica para evitar males mayores.

"No pregunté si me van a operar, me dijeron que no, no es urgente. tengo que hacerme todos los estudios y seguir cuidadoso, como todo enfermo. Mañana a la mañana (por este jueves) me voy”, explicó el ministro.

Si bien desde el Ministerio de Salud ya habían informado que el estado de salud de González García no tenía nada que ver con Covid-19, el ministro insistió: “No me voy a hacer el hisopado, no tiene sentido. No tengo ningún síntoma. Sería en este caso absolutamente innecesario, sería solo para los medios”.

