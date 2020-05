Por intimación judicial, AOITA mudó la olla popular de Alta Gracia

Los trabajadores concretaron la olla popular en un domicilio particular. - Foto: gentileza

No parece haber un camino de solución para el conflicto del transporte interurbano. El reclamo de los choferes por la deuda salarial lleva 40 días, y las empresas, que no cortan boletos en el marco de la cuarentena, alegan no tener fondos para afrontarlos.

Distintas instancias de diálogo en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y hasta la conformación de una Mesa de Crisis de tres patas –trabajadores, empresarios y funcionarios- no han podido destrabar el conflicto que mantiene paralizado el servicio.

En ese marco, este miércoles AOITA había anunciado la realización de una olla popular en la terminal de Alta Gracia, ciudad en la que están radicados varios de sus afiliados. Pero cuando por la mañana se acercaron al lugar para iniciar la acción, se encontraron con una intimación judicial que les prohibía montar la olla en la terminal.

Una situación similar habían vivido diez días atrás, cuando anunciaron una olla popular en la terminal de Córdoba. Aquella vez, un inusitado despliegue policial frustró la movida.

En este caso fue una intimación judicial, pese a que la acción había sido autorizada por el COE Regional. Fue así como finalmente el reclamo se mudó a un domicilio particular de la ciudad.

