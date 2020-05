La anécdota de David Muller con Pablito Aimar

El enganche de Estudiantes de Río Cuarto David Muller narró la curiosa anécdota que tuvo con Pablo Aimar el día de su despedida.

En una entrevista con “Minuto Celeste” de Río Cuarto, el ex jugador de Sportivo Belgrano de San Francisco contó lo que le pasó el 23 de enero del 2018 en el encuentro entre el "León" y la “Verde”.

Muller narró: "Cuando estábamos en el medio de la cancha, por empezar, Pablo me miró y me dijo: ‘¡David! hoy portate bien que es mi noche’. Lo miré como diciendo cómo sabe mi nombre. Ahí medio que me descolocó del partido”.

Además el ahora jugador del elenco del "Imperio sel sur" agregó que “después en el área de nosotros me preguntó cómo estaba, pero ahí nomás vino el centro”.

Sobre el enganche ex River y la Selección, Muller dijo que “para nosotros, como el resto de los jugadores que lo vimos jugar, es algo muy fuerte que te pase esto con una persona de esa magnitud”.