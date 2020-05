Tras los contagios en el Italiano, Ginés indicó que hubo "mucha inconducta"

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió este martes al foco de contagios de coronavirus en el Hospital Italiano de Córdoba. Precisó que habló con el Gobernador Juan Schiaretti, las autoridades sanitarias y calificó de "inconducta" la situación que provocó hasta la fecha 73 casos positivos vinculados a este brote, con cinco fallecidos.

En diálogo con Radio Mitre el funcionario expresó que "no es lógico lo que pasó" porque generó el cierre del hospital.

"Hay que aclarar que todas las provincias están trabajando muy bien, pero si hay una que está haciendo bien las cosas es Córdoba, con la unidad del Comité Operativo de Emergencia, con el sistema público, privado", dijo el ministro y agregó: "pero en en ese hospital hubo mucha inconducta, seguramente involuntaria, pero sí hubo mucha inconducta de la institución. La gente estaba muy enojada con este hospital".

González García dijo que siempre aconseja que "no se puede cerrar" un hospital: "pero en este caso fue tal la maginitud que creo que fue necesario hacerlo, era lo correcto", puntualizó.

"Lamentablemente, y esto no es echarle la culpa a los trabajadores, han habido muchos casos, incluso colegas míos que han ido a trabajar con fiebre. Yo me agarro la cabeza cuando veo eso", ilustró el funcionario y agregó que para evitar los contagios entre los trabajadores, se lleva adelante un programa de prevención de trabajadores de la salud, sean o no profesionales: "No es solamente el uso de la ropa adecuada, es mucho más que eso. En ese aspecto estamos trabajando intensamente con los sindicatos, los médicos, y es un tema que tenemos que cuidar", aclaró.

"Hoy tenemos una tasa alta de enfermos que son trabajadores y los de salud porque son los más expuestos. En el mundo son los que tienen alta tasa de infección. Tenemos que corregir eso", cerró el funcionario.

