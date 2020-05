La niña o adolescente calcinada habría sido asesinada el lunes por la noche

Desde que el Gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria en todo el país, se redujo el índice de delitos. Sin embargo, la forma de violencia de género más extrema, los femicidios, continuaron igual e incluso aumentando. Este martes el observatorio "Ahora que sí nos ven" reveló que desde el primer día del aislamiento, el 20 de marzo, hasta el 10 de mayo fueron asesinadas 49 mujeres en Argentina.

En Córdoba, este martes fue encontrado en un descampado de Villa Martínez, al oeste de la ciudad, y en un predio que sería de la Fuerza Aérea, un cuerpo quemado casi en su totalidad. Un cuerpo pequeño, de una mujer, que en principio sería una niña o una adolescente, dato a confirmar por los peritos. Un hombre que trabaja en una cooperativa y que limpiaba el lugar fue quien lo encontró.

Este miércoles, el fiscal a cargo de la investigación, Ernesto de Aragón, habló con La Nueva Mañana y dijo que entre hoy y mañana sería determinada la identidad y edad de la víctima, en tanto que sostuvo que todo indica que fue asesinada pocas horas antes de ser encontrada, más precisamente en la noche del lunes 11 de abril.

"Si bien cuando un cuerpo está quemado es mucho más complicado establecer la causa y fecha de la muerte, en este caso la mayor parte del cuerpo está calcinado pero había algo de tejido sano y algunos órganos en condiciones de ser analizados", explicó. Y agregó que "no había ningún rastro de ropa, como tampoco rastros de objetos personales; si existió, se consumió en el fuego".

El lugar donde fue hallado el cuerpo. Foto: @alejandropozo

En cuanto a la edad de la víctima, señaló que aún resta determinarlo. "Se trata de un cuerpo pequeño, no muy chiquito, pero no una persona grande. Por las características entiendo que sería una adolescente pero no tengo datos objetivos para afirmarlo. Hasta anoche no se pudo establecer un rango etario, por lo que aquello que circula que tendría entre 10 y 15 años no es así exactamente", indicó.

Respecto a la versión que trascendió en distintos medios, sobre que el cuerpo estaba dentro de un mueble de madera, el fiscal dijo "se trata de un dato que fue incorporado pero que no está corroborado todavía por ninguna evidencia".

"Yo estuve en el lugar y no observé nada por el estilo. Si ha existido no ha quedado rastro visible, fue una impresión que le dio a la Policía en un primer momento, por lo que seguiremos analizando", agregó. En ese sentido, De Aragón contó que este miércoles se incorporarán especialistas para realizar un informe final con conclusiones definitivas sobre la mujer asesinada, el cual estaría listo hoy.

Un dato clave a determinar es si el crimen se llevó a cabo en el predio de la Fuerza Aérea o en otro lugar, ya que eso determina la jurisdicción que interviene. Por el momento, la investigación está a cargo de la justicia provincial, con De Aragón. Pero si el crimen fue cometido en el lugar donde fue encontrado el cuerpo sería la jurisdicción federal la que debería tomar intervención, pero ésta última no es la línea principal en la que trabaja la fiscalía de De Aragón.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés enviar un mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de Whatsapp a nivel nacional. En Córdoba podés comunicarte al WhatsApp (351 814 1400) y al número 0800 888 9898.

Noticias relacionadas: