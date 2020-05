Covid-19: suspenden las calificaciones en escuelas de todo el país

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, adelantó este lunes que se suspenderán las calificaciones en todas las escuelas del país hasta que las clases presenciales retornen a las aulas.

"Para nosotros es muy importante evaluar, lo que sí creemos es que esa evaluación debe ser valorativa. El docente evalúa todo el tiempo al estudiante. No debe ser en términos de calificación, de poner una nota", sostuvo el funcionario nacional en declaraciones a Radio 10.

Frente al contexto de la pandemia y la necesidad de llevar adelante las clases de forma remota, Trotta señaló que "no es un buen momento para calificar ya que no se estaría evaluando el aprendizaje del niño si no su realidad socio-familiar". "La realidad actual está condicionada por la realidad de los estudiantes. Es una Argentina muy diversa, atravesada por la desigualdad", agregó.

Además pidió ser conscientes a la hora de analizar la trayectoria de los alumnos y reorganizar la currícula de cara al 2021, poniendo foco en quienes deben completar un nivel educactivo.

"Tenemos la expectativa de la vuelta presencial en un escenario posible en agosto, luego de las vacaciones de invierno para la vuelta a clases. Sin embargo, no van a poder volver todos los chicos el mismo día, ya que habrá que sostener políticas sanitarias”, destacó en relación a la fecha tentativa de la vuelta a las aulas. Y añadió: "Se trata de un proceso que deberá ser escalonado, luego de analizar el impacto pedagógico y epidemiológico".

Noticia relacionada: