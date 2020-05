Según la UIA, el 38% de las empresas no pudo abonar los servicios públicos

Ante la crisis por la pandemia, el 38% de las firmas consultadas en un revelamiento de la Unión Industrial Argentina no pudo pagar servicios públicos, lo que se suma a un contexto con dificultad para cobrar cheques en el último mes.

La entidad indicó que "sólo el 12% no pudo pagar sueldos en marzo", mientras señaló que "para abril, si bien es elevado el porcentaje de empresas con dificultades para afrontar pagos, el avance del programa ATP, combinado por el acuerdo de suspensiones en el marco del artículo 223 bis, significó un fuerte alivio".

Según el estudio, ante la crisis, "los empresarios priorizaron el pago de salarios frente al resto de los costos fijos". "A este contexto preocupante se suma el resto de los costos, ya que las empresas no tienen recursos para hacerle frente", alertó el sondeo.

Sostuvo que "un 38% no pudo pagar servicios públicos, un 48% no pagó a proveedores y un 57% no pudo pagar impuestos". "Todavía muchas empresas manifiestan ahogo financiero fruto de las dificultades para acceder a los programas de crédito anunciados", argumentó.

Remarcó que "en el universo total de las empresas encuestadas se observa un corte en la cadena de pagos". "El 81% de las empresas no pudo cobrar cheques en abril y hay un 60% de empresas con dificultades para el pago de sueldos sin acceso a crédito", enfatizó.

En ese sentido, destacó que, para avanzar en las soluciones a esta crisis, "resulta indispensable complementar el programa ATP con iniciativas financieras del Banco Central que permitan un mayor y más rápido acceso al sistema financiero".

El relevamiento alcanzó a más de 1.300 empresas entre el 24 y 28 de abril y, de acuerdo con la UIA, "continúa siendo muy significativa la cantidad de empresas con serias dificultades financieras y operativas". "El 71% de las empresas encuestadas se encuentra dentro de los sectores declarados afectados por el Programa de Asistencia a la Emergencia y a la Producción", puntualizó. Precisó que, de ese total, el 64% de las empresas están sin producir y el 71% registra caídas de las ventas superiores al 60%.

Fuente: Noticias Argentinas