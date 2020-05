Confirman un caso positivo de Covid-19 en el Instituto Oulton

Un médico que trabaja en el Instituto Outlon de Córdoba dio positivo al análisis de coronavirus, según confirmó Sergio Lucino, su director.

Se trata de un profesional del área de ecocardiografía que mantuvo contacto con un caso positivo del virus fuera de la institución.

"Pertenece a otro grupo de personas, fuera de la institución, en el cual uno de sus contactos contrajo la enfermedad, a su vez contagiado por otro. Al existir un paciente positivo se hace un círculo alrededor de él y se analiza a cada una de las personas en contacto. Este doctor fue uno de los contactos de un positivo extrainstitucional", explicó Lucino a Radio Universidad.

En tanto, el director remarcó: "Todas las personas de contacto próximas se deben separar momentáneamente de la institución y se hacen los hisopados que permiten determinar si están con la enfermedad o sin la enfermedad".

"Dadas las características de su trabajo, tenía contactos breves con las personas en las consultas, y como todos trabajan con su equipo de protección personal, estimamos que los puntos de contacto interno van a ser negativos, pero eso lo vamos a saber en unas horas, cuando tengamos los hisopados", agregó.

Finalmente, Lucino dijo que por el momento no habrá restricciones a la atención al público en el Oulton. "Hasta ahora no tenemos registrado algún contacto interno, no hay circulación interna demostrada hasta el día de hoy dentro del Oulton. Hasta no demostrar que hubo contagio interno, habrá actividad normal con la exclusión de un grupo de personas", indicó.

Noticias relacionadas: