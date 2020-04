Paro de Aoita: Bermúdez afirmó que se estudia una "ayuda especial" a empresas

A 16 días del paro de transporte interurbano y de urbanos del interior decretado por la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), el subsecretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez, anticipó que se estudia una "ayuda extraordinaria" ante la caída en el corte de boletos.

"Se está estudiando una ayuda extraordinaria para el transporte ya que, con la necesidad de que la gente viaje aislada lo hace mucho menos rentable en términos de corte de boleto. No se definió todavía pero se está pensando para abril o mayo", remarcó.

De todas maneras, el ex funcionario provincial remarcó que el conflicto de los choferes es de índole salarial y que no se debe a una mala distribución de los subsidios, como afirman desde el gremio: "Hay una cuestión puntual que es una falta de pago salarial que es motivo de paro en cualquier actividad. El tema salarial no tiene ningún justificativo".

En diálogo con Nacional Córdoba, Bermúdez ponderó la distribución de subsidios a empresas del interior del país desde que asumió Alberto Fernández pero no negó una "crisis sistémica" en el sector.

En tanto confirmó que la continuidad por 120 días del convenio de subsidios al transporte urbano e interurbano en Córdoba. Esos fondos fueron anunciados durante los primeros días de enero, con un plazo también de 120 días, lo que permitió evitar aumentos en el boleto urbano e interurbano.

Finalmente, Bermúdez afirmó que "las tarifas se van a mantener" en el marco del aislamiento obligatorio.

Aoita insiste con una mesa de diálogo

El gremio de choferes remarcó, mientras continúa la medida de fuerza por tiempo indefinido, que la creación de "zonas blancas" en el interior de la provincia es otro motivo para sentarse a negociar salarios, ya que las personas que deban trabajar "no tendrán cómo trasladarse".

“Es importante aclarar que hay cuatro mil familias sin salarios. Esto nos va a llevar a salir a la calle. Yo no puedo autorizarlo porque está vedado por ley y porque sería un foco de contagio, pero necesitamos que nos escuchen”, dijo Emiliano Gramajo, secretario general del gremio, a Cadena 3.