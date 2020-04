Inadi Córdoba: “Tenemos situaciones muy violentas por la pandemia”

En 1992, la Fundación Huésped y el Consejo Publicitario Argentino lanzaron una publicidad en la televisión para concientizar sobre que el virus del sida nos podía tocar a todos. Durante casi un minuto la cámara enfocaba una hilera de camas vacías en un hospital, a la vez que una voz en off iba enumerando los distintos prejuicios que existían en la sociedad sobre las personas infectadas. “Homosexuales”, “drogadictos” y “hemofílicos”, eran algunos de los estereotipos de la enfermedad. Al final, la voz en off advertía: “Ahora están tocando a tu puerta”.

La publicidad, con las carencias propias de la época en cuanto a conquistas de discursivas de derechos humanos, funcionó de forma tan poderosa que el sida se convirtió en tema de conversación hasta entre quienes no llegábamos a los 10 años.

A 28 años de aquel momento, el mundo se enfrenta al desafío de controlar la pandemia del coronavirus, no solo de forma sanitaria y económica, sino también social. Hoy la discriminación y los ataques a personas infectadas, posiblemente infectadas, a profesionales de la salud, y a quienes regresaron del exterior, entre otros casos, aumentan de forma alarmante. Los estereotipos se hacen presentes nuevamente, y se pierde de vista el mensaje al que apelaba la vieja publicidad del VIH: que el virus no discrimina, que el Covid-19 es una pandemia, pero también una oportunidad para que la sociedad del “sálvese quien pueda” sea vencida por la del “nadie se salva solo”.

Así lo viene advirtiendo el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) desde el 20 de marzo, día que comenzó la cuarentena obligatoria decretada por el presidente Alberto Fernández para aplanar la curva de personas infectadas en el país.

Este miércoles el organismo nacional informó que desde el 20 de marzo hasta el 14 de abril se recibieron 720 consultas por casos de discriminación a pacientes con coronavirus y que el promedio de consultas diarias es de 28, un 40% más que la cantidad de consultas históricas.

En ese contexto, La Nueva Mañana dialogó con Carina Bittar, directora de Inadi Córdoba, para conocer la situación en la Capital provincial y en el interior. Bittar hizo un repaso por los principales tipos de agresiones que se registran; los lugares donde ocurren; el rol de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea como Whatsapp en el círculo de la discriminación; y se refirió a la pandemia como una oportunidad histórica para repensarnos como sociedad.

¿Cuáles son las principales consultas y denuncias que están recibiendo en relación al coronavirus en Córdoba?

Si bien desde que comenzó el aislamiento todas las oficinas de las delegaciones cerraron, estamos trabajando más cantidad de horas ya que lamentablemente aumentaron muchísimo las consultas y denuncias. De hecho, tenemos más actividad que Buenos Aires o Santa Fe, hay situaciones muy violentas. En estos últimos días tuvimos cinco situaciones de agresión a personal de salud en Córdoba capital. Este tipo de agresión proviene de personas de sectores medios. Dos hechos ocurrieron, por ejemplo, en barrio Poeta Lugones y en el Cerro de las Rosas. En el interior también ha habido agresiones a vecinos, especialmente en Sierras Chicas, todo el departamento Colón en general.

¿Qué pasa con los grupos históricamente vulnerados en la pandemia?

Hemos recibido denuncias por desalojos, como fue el caso de una joven trans en Córdoba, así como también avisos de abuso policial y detenciones arbitrarias a personas con discapacidad. El abuso policial está ocurriendo en los barrios más humildes. Un ejemplo es el de un hombre con problemas de vista, que estaba haciendo una changa de cadetería en Villa El Libertador, y fue detenido y humillado por efectivos policiales que le hicieron burla.

¿Qué tipos de agresiones están receptando?

Desde amenazas contra profesionales de la salud a través de carteles en edificios y escraches en redes sociales y Whatsapp a vecinos, hasta apedreos a casas de personas infectadas o que los vecinos y vecinas sospechan que pueden estar infectadas. El tema del teléfono y Whatsapp es imparable, horrible, e injusto porque desaparece la identidad y la responsabilidad de quien inicia la agresión. En Marcos Juárez obligaron a una mujer trans sin síntomas de Covid-19 a realizarse un hisopado, es decir, vincularon la enfermedad con su condición de género, y luego personal del hospital donde ocurrió viralizó audios con agravios e insultos hacia esa mujer.

¿A qué atribuyen desde el Inadi esta escalada de discriminación?

Venimos de un proceso de individualismo sin perspectiva solidaria, de muchos años de ‘sálvese quien pueda’, de meritocracia. En los últimos años el Estado desconoció el andamiaje construido en derechos humanos, se impulsaron doctrinas como la “Chocobar”, donde un policía puede matar por la espalda. La pandemia pone en juego los valores. Tenemos una oportunidad histórica y debemos apelar a la pedagogía del cuidado, ser más amorosos. Entender el concepto de pandemia y que el coronavirus iba a llegar de una u otra manera, porque el mundo está hiperconectado. Acá no hay culpables, no hay un enemigo. El virus no discrimina.

Hay que asumir la responsabilidad del autocuidado, leer información oficial, estar tranquilos, y preguntarnos cómo vamos a mirar a nuestro vecino cuando termine esto, al que le apedreaste la casa. Está bueno que repensemos algunas cosas. Existe una representación de los cordobeses y cordobesas como alegres y solidarios. Está bueno para repensarnos como sociedad y confiar en que hoy el Estado te cuida y no te mata o agrede.

Información importante

El Inadi puso a disposición vías de contacto por Whastapp: 116 492 1079 y 116 185 3968, todos los días de 9 a 15. Por el mail a [email protected] O a los mails de las delegaciones en las provincias. Por redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter.

