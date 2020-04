Para una científica argentina, la vacuna se podría haber desarrollado desde 2015

La científica argentina Sofía Merajver sostuvo este martes que en 2015 ya se había probado que el nuevo coronavirus podía "infectar células humanas" y agregó que le "parte el corazón saber" que desde entonces se podría haber desarrollado una vacuna para combatirlo.

Merajver, radicada en Estados Unidos y especialista en epidemiología de la Universidad de Míchigan, dijo que "en 2015 se sabía que el virus estaba en esos murciélagos" y "ya había sido probado que podía infectar células humanas".

"A veces los virus de los animales, cuando pasan a los seres humanos, necesitan pasar por muchos años entre los seres humanos y no causan una enfermedad, y de pronto adquieren una mutación y causan la enfermedad", explicó.

En declaraciones formuladas a Radio Rivadavia desde EE.UU., la especialista agregó: "En 2015 teníamos pruebas, así que podríamos haber puesto todo el armamento" de la comunidad científica mundial "para prevenir" la actual pandemia.

"Nos parte el corazón saber que en mi laboratorio y en miles de otros laboratorios podríamos haber desarrollado todo ese armamento", dijo, y consideró: "Es una tragedia de la falta de comunicación".

"Hay una gran falta de conexión entre las ciencias básicas y la salud pública", consideró, y agregó: "Hay una negación de los beneficios de la ciencia (...) Espero que de ahora en adelante nadie tenga ninguna duda sobre cómo es el mundo sin una vacuna y sin terapia".

Merajver precisó que el nuevo coronavirus "se adhiere a las células humanas", pero a su vez, "adquirió una habilidad que es muy, muy letal", ya que, "además de engancharse, adquirió la manera de penetrar inmediatamente, de destruir la membrana y penetrar".

"Contra esos dos efectos se pueden hacer vacunas; teníamos un montón de opciones y no hicimos nada", lamentó.

Hace cinco años, como director de una investigación de la Universidad de Carolina del Norte (UNC), un científico llamado Ralph Baric publicó un estudio titulado "Un grupo de coronavirus, similar al SARS, que hoy circula en murciélagos, muestra potencial para la aparición en humanos".

En eso se basa Merajver para sostener que desde 2015 se podría haber desarrollado una vacuna para combatir o incluso evitar la pandemia que sacude actualmente al mundo, con casi dos millones de casos confirmados de Covid-19 en el planeta y más de 125 mil víctimas fatales hasta el momento.

Finalmente, la científica consideró que "no hay ninguna posibilidad de que este virus haya sido sintetizado en un laboratorio" y luego propagado por motivos políticos. "Ya sabemos perfectamente que esto estaba en los animales y no en los humanos", dijo, y agregó: "Al virus no le importa la política".

