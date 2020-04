La CGT Córdoba aseguró que rechazará un recorte de salarios a los trabajadores

La delegación regional de la CGT Córdoba rechazó el planteo de recortar temporariamente a partir de abril los salarios de los trabajadores en los ámbitos de la administración provincial.

Bajo el titulo "En la emergencia no tocar los salarios", se difundió un comunicado que señala: "En la Emergencia Sanitaria que todos padecemos, la gran mayoría de la sociedad reclama actitudes que expresen el aporte solidario de cada sector, en particular de los funcionarios de los Poderes del Estado".

En ese sentido, los legisladores provinciales representantes de esta CGT, solicitaron el descuento de un porcentaje de sus remuneraciones con destino a la emergencia, recordaron.

"Esta CGT ratifica su reclamo de protección de los puestos de trabajo y los salarios de todos los trabajadores, en particular los del sector privado. Pero al mismo tiempo, considera inaceptable la pretensión de aplicar recorte alguno sobre los salarios de los trabajadores del Estado, muchos de los cuales no perciben aumentos salariales desde el mes de enero. En muchos casos, sus salarios están por debajo la línea de pobreza. Que en su inmensa mayoría registran acreencias salariales que el Estado patrón aún adeuda. Y que en número muy importante prestan servicio bajo modalidades precarias de contratación (monotributistas, becarios, pasantes, planes, etc.)", expresa el texto difundido por la CGT Córdoba.

"Al mismo tiempo, llama la atención la ausencia de iniciativas que pudieran afectar a sectores económico-sociales que claramente pueden realizar aportes superiores para la atención de la Emergencia", concluye el comunicado.

La Uepc también dio a conocer este miércoles el rechazo a la iniciativa de la Provincia, que se dio a conocer este martes.

Noticia relacionada: