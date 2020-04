Uepc rechazó un ajuste salarial temporario de la Provincia a docentes

La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (Uepc) difundió un comunicado este miércoles en el que rechaza el anuncio del Gobierno Provincial de realizar un ajuste temporal a partir del mes de abril en los salarios de las y los trabajadores de todos los ámbitos de la Administración Provincial.

"Estamos convencidos de la prioridad que tiene destinar recursos a la Emergencia Sanitaria que todos padecemos pero tenemos claro también que con el pretexto de los gestos solidarios que se demandan públicamente no puede llevarse adelante un ajuste sobre aquellos que vivimos de nuestros salarios. En particular, muchos sectores del Estado percibimos salarios por debajo de la línea de pobreza, y, en el caso de la docencia cordobesa, aún no hemos cobrado aumento alguno durante el 2020", señalaron desde el gremio docente.

Asimismo, en este marco de emergencia y situación de cuarentena, aseguraron que maestras, profesores, personal directivo y supervisores, "se encuentra sosteniendo esforzadamente la continuidad educativa de miles de jóvenes, niñas y niños. Lo hacemos desde nuestros hogares, sin la capacitación adecuada, sin los recursos necesarios provistos por el Estado o las patronales privadas, disponiendo de nuestros recursos tecnológicos –computadoras y conexiones a internet- y monetarios para sostener una política que resguarde el derecho a la educación. Mientras, en nuestras escuelas el personal directivo, con el apoyo de auxiliares, ha asegurado la entrega de las viandas alimenticias para miles de familias que solo encontraban en nuestras instituciones una respuesta del Estado", subrayaron.

"A todas luces, es inadmisible que cualquier recorte temporario que se pretenda realizar alcance a las y los docentes cordobeses", enfatizaron en el comunicado.

En este marco, junto con la CGT Regional Córdoba demandaron "la protección de los puestos laborales y los salarios de todas y todos los trabajadores", al tiempo que exigieron que "las iniciativas que permitan recaudar mayores fondos para la lucha contra la pandemia, tengan como foco la actividad de aquellos sectores económico-sociales que se encuentran en condiciones de realizar aportes extraordinarios en este contexto de Emergencia".

