Pablo Vegetti: "Veo difícil el tema de la solidaridad económica"

El goleador de Belgrano se refirió a la posibilidad de resignar dinero de sus salarios y explicó que no se habló nada sobre el tema con sus compañeros.

La situación económica que atraviesa el mundo a raíz de la crisis sanitaria derivada por el COVID-19 provocará un cimbronazo en los clubes. Y en ese arco, en Europa, ya hay varios planteles que están dispuestos a resignar su sueldo.

En ese marco, se habla por estas horas que en Argentina los directivos pretenden un gesto también de los futbolistas de estas tierras.

A propósito, en el programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto, le consultaron al delantero de Belgrano, Pablo Vegetti.

Y el artillero fue sincero y respondió: "Es un tema complejo. Creo que la solidaridad económica la pueden hacer Cristiano Ronaldo y Messi; y los clubes de Europa que tienen contratos elevadísimos. Sinceramente, veo difícil el tema de la solidaridad económica... No sólo en Belgrano sino en todo el fútbol argentino... Si el club lo plantea lo hablaremos de manera grupal y se decidirá por mayoría. Lo veo complicado porque los salarios del fútbol argentino son diferentes a los de allá". Y agregó: "No hablé con mis compañeros sobre lo económico, repito que veo difícil que esta situación se de acá".

Previamente, el delantero aseguró: "Los clubes sufren este momento, necesitan de los socios más que nunca y cuando el fútbol no está muchos socios se caen".

Con respecto al entrenamiento en cuarentena, Vegetti contó: "Estoy entrenando en casa, como corresponde. Cada uno se organiza como puede, yo sigo la rutina que tenía normalmente, entreno después que me baje el desayuno... Tengo la suerte de vivir en una casa donde tengo un patio y también me armé un gimnasio. Para los que viven en un departamento es complicado".

Y se refirió a los dichos del técnico del "Pirata" Ricardo Caruso Lombardi sobre que hay dos jugadores del plantel que no cumplían con los trabajos: "Leí lo que dijo Caruso, no tengo certeza sobre lo que lleva controlado el cuerpo técnico, pero si lo dijo el entrenador por algo será. El profe nos manda los trabajos... Yo confío plenamente en mis compañeros. Ayer bajamos un mensaje por el grupo de WhatsApp y dijimos que por favor entrenemos todos, seamos responsables. El fútbol es para vivos, y este momento es para ser vivos, acá podemos sacar ventajas, si entrenamos. No tenemos otra cosa qué hacer, y todo el grupo respondió, los veo metidos".