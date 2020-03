Analizan un primer contagio autóctono en la provincia de Chaco

Se trata de una médica que no habría tenido contacto directo con pacientes infectados. Autoridades locales evalúan la posibilidad de que exista "circulación viral" en la provincia.

Una médica chaqueña sostuvo que es el "primer caso autóctono" de coronavirus que se registra en el país, mientras autoridades locales evalúan la posibilidad de que exista "circulación viral" en la provincia.

La profesional Gabriela Muñoz, que tiene 46 años y es jefa de Consultorios Externos del Hospital Perrando, de Resistencia, es uno de los dos nuevos casos informados en Chaco este lunes y dice que no mantuvo contacto con personas infectadas o que hayan viajado al exterior, aunque si con pacientes con problemas respiratorios.

"Creo que soy un caso autóctono. No viajé a ningún lado ni estuve en contacto con ninguno de los casos que dieron positivo en Chaco", explicó Muñoz en diálogo con el canal TN.

La médica indicó que estuvo en el hospital por última vez en el hospital el 9 de marzo pasado y le llamó la atención la presencia de tres pacientes con estado febril y dificultades respiratorias, aunque no fueron atendidos por ella. "No sé cuándo me contagié coronavirus ni quien pudo haberme contagiado", expresó.

La ministra de Salud de Chaco, Paola Benítez, hizo foco este martes en el caso de Muñoz y habló de un posible caso de circulación viral. "En este caso, no refiere antecedentes de viajes al exterior ni contacto con infectados, solo se relacionó con pacientes con afecciones respiratorias pero sin antecedentes de viajes al exterior ni contacto con casos sospechosos", explicó al respecto en conferencia de prensa.

"No se descarta el contagio de persona a persona, asumimos un caso probable de circulación viral en la provincia. Entramos en fase de mitigación. Deberemos trabajar mancomunadamente con la población", añadió.

En Chaco, por el momento hay once casos de coronavirus, lo que incluye un deceso. De ese total, hay seis infectados en el extranjero, entre ellos el profesor universitario de 61 años que falleció.

Fuente: Noticias Argentinas