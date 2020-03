Femicidio de Denise Vergara: "Hicimos la denuncia y no alcanzó"

Tras el femicidio de Denise Vergara, cientos de personas salieron a la calle en Villa del Totoral para pedir justicia por la mujer de 31 años que fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, mientras cumplía horario de trabajo en una fábrica.

Este martes, los vecinos, muchos de ellos vestidos de luto, se movilizaron en la Plaza San Martín de esa localidad, para pedir justicia por la joven que tenía un hijo de cuatro. Frente a la comisaría reclamaron por lo sucedido y pidieron también por todas las mujeres asesinadas en los últimos años en la zona. Luego se realizó un cortejo para despedir en el cementario los restos de Denise, según publicó este martes Estación Totoral.

"Yo la había animado a que denunciara, que confiara en mí, que no tuviera miedo. Ella no quería hacer nada. Es algo que le pasa a muchísimas mujeres, el temor, el sometimiento. Hizo la denuncia pertinente y al día siguiente a mi papá lo amenazó diciendo que le iba a entregar a mi hermana en un cajón, pero parece que no fueron pruebas suficientes", relató a Cadena 3, Nicolás Vergara, el hermano de Denise.



"La realidad es que las instituciones en este país no funcionan, el día que funcione, Argentina va a ser diferente en muchos aspectos. Mientras tanto seguiremos como estamos, ahora hay que poner foco en cuidar a nuestro sobrinito de cuatro años", agregó.

"No tengo ni odio ni bronca, en este momento simplemente pienso que las instituciones podrían haber hecho algo al respecto", expresó.

"Hicimos la denuncia y no alcanzó, yo le pregunté al comisario de turno "qué haces con la orden de restricción si le pegan un palazo o un puño". Es algo que no entiendo. Seguramente habrá especialistas que analicen estas cosas pero la realidad es que a mi hermana no la voy a volver a ver nunca más", concluyó.



Denise Vergara fue asesinada este lunes a la noche mientras se encontraba en su trabajo. Su ex pareja, Miguel Gutiérrez, entró a la fábrica y la apuñaló. Los compañeros de trabajo intentaron socorrerla pero la mujer finalmente murió. El femicida se dio a la fuga pero fue aprehendido por la Policía y se encuentra alojado en el penal de Bouwer.

Vecinos, amigos y familiares de Denise, la despidieron este martes con una sentida marcha en el centro de Villa el Totoral. En la provincia, con la muerte de Denise, ya suman cuatro femicidios en lo que va del año.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Noticia relacionada: