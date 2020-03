Michetti tras la denuncia: "Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia"

La ex vicepresidenta fue denunciada por supuesta por supuesta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el lugar que ocupó entre 2015 y 2019.

Tras la denuncia del Senado por supuesta por supuesta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles en su contra, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó que tiene "absoluta tranquilidad de conciencia" y remarcó que pondrá "a disposición de la Justicia toda la información necesaria".

Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la justicia, toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) March 6, 2020

La ex vicepresidenta se expresó luego de que la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, la denunciara el pasado viernes por supuesta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.

Según consta en la denuncia, entre otras irregularidades, Michetti le habría dado más de 180 millones de pesos a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación. Además de la ex vicepresidenta, también fueron denunciados el ex secretario administrativo del Senado Helio Rebot y el presidente de la empresa Dinale, Germán De Vincenzo.

Fuente: Noticias Argentinas