Desde un acto en una escuela de Formación Profesional con orientación en Tecnología Aplicada al Agro, en Río Cuarto, el gobernador Martín Llaryora se expresó respecto al video intervenido con inteligencia artificial (IA), que el diputado nacional radical Rodrigo De Loredo difundió en sus redes sociales horas antes y en el que se observa al mandatario presuntamente reconociendo incongruencias políticas en su gestión.

El gobernador Martín Llaryora dejó oficialmente inaugurado el nuevo edificio de la escuela de Formación Profesional con Orientación en Tecnología Aplicada al Agro, ubicado en el barrio AGEC, en la ciudad de Río Cuarto.

"Me han injuriado y eso siempre duele. La inteligencia artificial es un nuevo debate, pero la injuria no. La injuria siempre duele. Todavía estoy esperando que me pidan una disculpa y retiren el video, cosa que no han hecho. Aun cuando se arrepientan, es difícil repararlo", introdujo Llaryora su alusión al video.

Y dirigiéndose directamente a los estudiantes presentes en el acto, manifestó: "Piensenló antes de hacerlo, porque después es difícil arrepentirse. La inteligencia artificial es una herramienta, como muchas otras, que bien utilizadas pueden salvar vidas y mal utilizadas pueden herir o matar. Ustedes tienen en sus manos todas estas herramientas, piensen en usarlas bien".

Indicó el mandatario que falta legislar para penalizar la injuria a través de videos intervenidos con IA y deslizó que le sugirieron accionar penalmente contra el diputado radical. Advirtió que más allá de lo estrictamente legal, el problema es naturalizar este tipo de acciones: "Hace falta una legislación para penar estas cosas, porque legitimarlo y naturalizarlo hace que quienes vean el video, sientan que está bien. Lo importante es decir que esto está mal y no hay que hacérselo a nadie. Mucho más cuando se hace en las redes. Lo importante es el mensaje que le damos a la sociedad".

Llaryora alertó que para dimensionar la gravedad del tema, hay que pensar cuánto puede impactar en la convivencia en espacios educativos y de trabajo.

Y concluyó: "A este debate sobre una injuria que se me hizo, hay que elevarlo de calidad. No tendría que hacer falta que yo denuncie para que retiren ese vídeo, porque son cosas que no dije, no pienso y no hice. Se ponen palabras en mí que nunca dije. Eso no puede ser ejemplo para los jóvenes ni para la sociedad. Hay que actuar inmediatamente para que no se vuelva algo imitado, natural y que tergiverse las normas de convivencia pacífica y los jóvenes lo tomen como una práctica risueña. La mentira y la injuria dañan".

Noticias relacionadas: