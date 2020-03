Trelew: discriminaron a una hija de chinos por "miedo al coronavirus"

Un caso de bullying ocurrido en una escuela primaria de Trelew se viralizó cuando la madre de una alumna relató en su perfil de Facebook que una alumna de origen chino que había llevado la merienda para sus compañeros, se retiró de la escuela llorando porque sus compañeros la rechazaron asegurando que “tenía coronavirus”. Algunos, inclusive, tiraron la comida a la basura.

Según trascendió, los alumnos que rechazaron los alimentos no eran compañeros de la nena hostigada -que es hija de padres de nacionalidad china pero nació en la Argentina- pero sí por otros alumnos del establecimiento en cuestión.

Todo comenzó cuando desde la dirección de la escuela les pidieron a los padres que cada alumno lleve su merienda porque “el gobierno no mandó las partidas para la copa de leche”, declaró la madre de una de las alumnas que es amiga de la niña discriminada.

Y pasa. En #Trelew también.

... Lean la historia que publicó Natalia en face...

Hablen con sus hijos, expliquen, den el ejemplo ‼️ pic.twitter.com/EOEXsgz2nS — Maru Ortiz (@MaruOrtizTw) March 3, 2020

Luego, los padres de A. enviaron meriendas para compartir con los demás: “la mamá de A. tiene un mercado y labura todos los días todo el día, no le sobra la plata... pero seguramente sabe lo que es que te falte comida y se preocupó por todos los nenes, no solo por su hija. ¿Por qué A. volvió llorando? Porque chicos de la escuela le dijeron que esa comida era china, que tenía CORONAVIRUS, que no querían comer porque se iban a contagiar, alguno incluso hasta tiró la comida a la basura”, comentó indignada la madre de la compañerita de la niña discriminada.

Tras lo ocurrido, la mujer de nacionalidad china escribió en el grupo de WhatsApp lo sucedido y aclaró que no habían viajado a China.

Por ahora no se sabe si las autoridades de la escuela en donde ocurrió el caso tomaron cartas en el asunto, o si lo hará el Ministerio de Educación de Chubut.