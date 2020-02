Deuda municipal: el radicalismo negó los números y cruzó a Martín Llaryora

El radicalismo capitalino salió este lunes al cruce de la información difundida por el gobierno municipal respecto a la “herencia recibida” de la gestión Mestre. Bajo el título “el peronismo de Córdoba miente”, la UCR niega rotundamente los números difundidos por el gobierno de Llaryora y lo acusa de “mentir con la plata de los cordobeses”.

“Estamos ante un accionar recurrente del peronismo en Córdoba: utilizar su gigante aparato propagandístico para instalar mentiras desde el marketing y la publicidad. Nosotros no tenemos ni vamos a tener los medios económicos para salir a desmentir cada una de las barbaridades que el peronismo busca instalar por repetición. Pero vamos a ser muy firmes y muy claros: la deuda que declara la actual gestión municipal es una absoluta mentira” dice el comunicado con la que el radicalismo niega que la actual deuda de la Municipalidad de Córdoba sea de $29.528.700.687, tal como lo difundieron el pasado domingo desde la administración del Palacio 6 de julio.

En el comunicado, el radicalismo niega todos los detalles que el peronismo dio a conocer y lo desafía con una de las herramientas de las cual el mestrismo dice sentirse orgulloso: el portal de transparencia. “Las cuentas no están claras ni son transparentes si no se pueden mostrar”, señala el comunicado”. “La gestión saliente dejó un portal de gobierno abierto en perfecto funcionamiento para llevarles información a los vecinos. Hasta ahora no ha sido actualizado y ni siquiera podés ver quiénes son los funcionarios que gobiernan la ciudad”, retrucan los radicales.

Además, el radicalismo asegura haber dejado las acreencias por $9.142 millones “que quedaron como activos al 09/12.2019”. Según señalan, la actual administración decide ocultar esa información.

Mirá el comunicado completo: