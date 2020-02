Fassi y Tinelli, a fuego cruzado por los arbitrajes

Ya salió a la luz sin filtros la interna en el fútbol argentino, con el cortocircuito entre el presidente de Talleres Andrés Fassi contra su par de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, con los arbitrajes. En este caso, el ex conductor hizo referencia a la expulsión injusta de Juan Ramírez, ex Talleres, pero que se llevó de arriba una sanción que no le correspondía.

"Prefiero no hablar de los árbitros, porque cada vez que hablo trae problemas. Que hable el presidente de Talleres de los árbitros, este fin de semana no lo escuché hablar", fue la frase provocadora que soltó Tinelli, contra Fassi.

El titular albiazul no se quedó atrás y contragolpeó pero con diplomacia. "Como institución, por política, lo que tenga que hablar del arbitraje lo hablo con (Federico) Beligoy, coordinador de los árbitros. Tampoco mando mensajes a través de la prensa. Hablo con Marcelo o con quien sea, de forma personal".

Además agregó: "Cuando hablo en forma pública, trato de generar lo mejor para nuestro fútbol, no entro en polémica de ningún tipo. Respeto muchísimo a una enorme institución con San Lorenzo. Hablé media hora con él, sabe perfectamente todo lo que pienso. No entro en polémica de ningún tipo. Hay que unirnos".

Y pensar que años atrás figuraban como aliados en el proyecto como cambiar AFA y desde barrio Jardín apoyaron a Tinelli, en el infausto empate 38 a 38 en las elecciones del 2015. "El viernes hablé con Tinelli como media hora y lo que tenía par decir, se lo dije", cerró.