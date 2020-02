Para Juntos por el Cambio, la exposición de Guzmán tuvo "gusto a poco"

Para Negri "la deuda no nació con Cambiemos, es un problema estructural, la Argentina no crece desde 2010". - Foto: NA

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio brindó una conferencia de prensa tras la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, y consideró que su presentación "tuvo gusto a poco", al tiempo que volvió a pedir un programa económico.

En el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, el presidente de la bancada opositora, Mario Negri, sostuvo que la exposición del ministro "tuvo gusto a poco" y agregó: "Coincidimos en que tenemos que hacer un nunca más de los ciclos de endeudamiento, pero también creemos que se necesita un nunca más a los ciclos de déficit".

"Nos preocupa no tener presupuesto. Nos preocupó que no haya un programa económico", continuó el diputado cordobés, quien además remarcó que Guzmán no respondió la totalidad de las preguntas que Juntos por el Cambio le envió por escrito.

Al respecto, sostuvo que "sería bueno que respondiera las preguntas sobre la relación con el FMI y lo que dijo la vicepresidenta sobre una quita" para la deuda que la Argentina mantiene con el organismo.

También pidió "dejar de lado el relato de que el endeudamiento nació hace cuatro años" y subrayó: "Por supuesto que hacemos la autocrítica, pero la deuda no nació con el gobierno de Cambiemos, es un problema estructural, la Argentina no crece desde 2010".

Por su parte, el diputado Luciano Laspina, uno de los referentes del PRO para temas económicos, criticó que el ministro no dijera "cuál es el plan para bajar la inflación" dado que, según remarcó, "Argentina no tiene moneda" debido a la suba sostenida de precios y ello obliga al país a endeudarse en moneda extranjera.

Por último, el diputado Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, dijo que "la quita puede ser sobre el capital, pero después hay más intereses y al final no hubo quita, entonces hay que dejar de jugar para la tribuna y ver la letra fina del acuerdo".

Fuente: Noticias Argentinas