Para la oposición, Schiaretti no habló sobre los problemas de Córdoba

Los señalamientos opositores son una constante luego de los discursos oficiales que inauguran gestiones y períodos legislativos ordinarios. la apertura de sesiones de este sábado no fue la excepción y, pese a que nadie cuestionó las proppuestas en materia de desarrollo cintífico-técnico enunciadas por el Gobernador, se advirtieron sobre la ausencia de "temas urgentes" en el mensaje del 1 de febrero.

Antonio Rins - Legislador UCR

"Uno no pude dejar de estar de acuerdo sobre lo dicho respecto a la Economía del Conocimiento, sólo que me parece que habría que ponerse de acuerdo con el Gobierno nacional porque acaba de gravar a las empresas que desarrollan software. Como la opocisión constructiva que somos, también nos parece que este desarrollo debe hacerse sobre una matriz que tiene que ver con la energía, que hoy está totalmente diversificada en la Provincia de Córdoba. Hay que trabajar en ese sentido. Por otro lado, nos hubiera gustado que el discurso incluyese alguna meción sobre un tema que preocupa a una enorme cantidad de cordobeses y tiene que ver con la existencia de una política concreta en materia de vivienda. Según datos oficiales, hasta el año pasado había un déficit de 200 mil viviendas y hoy no se dijo ni una palabra sobre este tema".

Mario Negri - Diputado Juntos por el Cambio

"Córdoba es una de las provincias más endeudadas del país y sus números están en una situación muy delicada. Me llamo mucho la atención que el Gobernador este convencido de equilibrar las cuentas de la Epec, que siempre ha sido el agujero negro de la economía provincial. Ojala tenga suerte. Además, hay que decir que Córdoba tiene una presión fiscal que se ubica entre las más grandes del país y yo no lo escuché decir qué va a hacer luego de la caída del consenso fiscal. ¿Va a volver a aumetar Ingresos Brutos y el impuesto al sello? Eso atenta contra el desarrollo productivo. La verdad es que me quedó con sabor a poco"

Maria Rosa Bertone - Legisladora Encuentro Vecinal Córdoba

"El discurso siguió sin tocar los dos puntos fundamentales: el narcotráfico y la enorme deuda provincial que se tomó con un dólar a 16 pesos y hoy tenemos el precio en el 65. Nada se dijo de eso y se hicieron anuncios que pueden ser muy buenos pero es como poner perfume sin lavar la ropa. Hablamos de poner cámaras para combatir la delincuencia, pero no hablamos de mejorar las condiciones sociales, hablamos de tener una Epec eficiente pero la gente se tiene que colgar porque no tiene para pagar la factura, y hablamos del progreso cuando las pymes están pidiendo una ley para poder subsistir".

Soledad Díaz García - Legisladora Frente de Izquierda y los Trabajadores

"El discurso me pareció una aberración. Afuera, en un recinto con doble vallado, se movilizaron cientos de trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo encabezados por el reclamo de lo de Molinos Minetti que hoy están pidiendo que se expropie la empresa y se la declare de utilidad pública. Nada de eso se ha dicho aquí. Además, advertimos que se continuará con la privatización encubierta de la Epec detrás del discurso de la eficiencia. Eso quiere decir que se va a continuar con los planes de ya se han planteado desde este Gobierno y que consiste en avanzar en la precarización y el ataque a los trabajadores a través de la modificación del convenio colectivo de trabajo. También se va a continuar con el ataque al conjunto de la población a través del tarifazo"

Luciana Echavarría - Legisladora MST

"Si bien no tenía muchas expectativas, me termina decepcionando. Schiaretti habló todo el discurso sobre la conectividad, internet y las nuevas tecnologías. No niego la importancia de esas desarrollos pero esperabamos algunas definiciones sobre temas urgentes como el millón y medio de cordobeses debajo de la línea de pobreza, sobre el 11% de desocupados que existen en la provincia, entre los que se encuentran los trabajadores de Molinos Minetti que están afuera exigiendo respuestas. Era importante que el Gobernador se pronuncie respecto a ese tema porque se anuncia la creación de 15 parque industriales pero después les da la espalda a los trabajadores, sobre todo en un rubro tan importante como lo es el de la producción de harina. Por otro lado, habla de salud y educación pero sólo hace incapié en lo referido a la digitalización y no dice nada sobre las condiciones en las que se encuentran trabajando los medicos y los docentes de nuestra provincia. Además, arrancó el discurso diciendo que estaba contento por haber cumplido sus promesas pero no dijo una sola palabra sobre las 25 mil viviendas que había prometido. O sea, la verdad es que a pesar de no haber tenido demasiada expectativa, me voy sorprendida"

Otras repercusiones

La legislatura vallada para los trabajadores de Minetti que llevaban un petitorio para reabrir la planta pero para los punteros del PJ vía libre!! Caraduras! pic.twitter.com/faRdcmMYqR — Liliana Olivero (@LilianaOlivero) February 1, 2020

Apertura 142 de Sesiones en la @LegislaturaCBA. Comienza el discurso de @JSchiaretti. Escucharemos con atención sus nuevas promesas para la provincia. También esperamos las autocriticas de aquello que comprometieron y no pudieron o no quisieron hacer. pic.twitter.com/0RqwWvJc1N — Brenda Austin (@brendalisaustin) February 1, 2020