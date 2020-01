Vicentín: denunciaron a Macri y a Laura Alonso por presuntas irregularidades

La causa quedó a cargo de Luis Rodríguez y va en contra del ex presidente, el ex titular del Banco Nación Javier González Fraga, miembros de la UIF y Guido Sandleris, entre otros.

En la primera denuncia por las irregularidades en los préstamos del Banco Nación a la mega empresa agroindustrial Vicentín SAIC, el titular la “Fundación por la Paz y el Cambio Climático”, Fernando Miguez, hizo una presentación contra Mauricio Macri, Laura Alonso y Javier González Fraga, entre otros.

Bajo la carátula "defraudación al estado", la causa recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez y va en contra del ex presidente, el ex titular del Banco Nación, Alonso y Mariano Federici de la UIF, Guido Sandleris ex presidente del Banco Central, Alberto Padoan ex directivo de Vicentin, Gustavo Nardelli, y Leandro Cuccioli y su mano derecha Jimena De La Torre de la Afip.

Las irregularidades a investigar son: por qué se vulneraron las reglas de control que rigen para el otorgamiento de este tipo de créditos; por qué no fue votado ni firmado por el directorio del Banco Central, sino solo por alguno gerentes; por qué una empresa que no cumplía con pagos estaba mejor calificada de lo que correspondía; y por último, cuál fue el destino final del millonario préstamo.

Durante la gestión de González Fraga como presidente del Nación, Vicentín, una de las cinco cerealeras más grandes que operan en el país, habría recibido un préstamo de 18.700 millones de pesos. La empresa no honró la deuda y se declaró en default el 6 de diciembre de 2019, a cuatro días de la asunción de Alberto Fernández como presidente.

