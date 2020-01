Ginés González García: "En la Argentina no hay ningún caso de coronavirus"

Tras reunirse con una "comisión de expertos", el Ministro de Salud afirmó: "hay una actualización de la situación epidemiológica, donde Argentina no tiene casos". "Estamos en contacto con la provincias", dijo.

- El Ministro de Salud aseguró que no se registran casos de coronavirus en el territorio nacional. "Si no es imperativo, no viajar a China en este momento", recomendó - Foto: archivo