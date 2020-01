Las apps municipales creadas por el mestrismo, bajo la lupa

Con el traspaso de mando, la gestión de Martín Llaryora no solo heredó problemas estructurales en sectores claves. También debió hacerse cargo de siete aplicaciones para teléfonos móviles basadas en buenas ideas, pero que en su mayoría apenas llegaron a cumplir las expectativas. A un mes y medio de haber asumido, se deja entrever que no está entre las prioridades fortalecer esos canales de comunicación y facilitación de servicios a los vecinos.

De hecho, la única aplicación que fue actualizada luego de la asunción fue “¿Cuánto Tengo?”, el pasado 15 de enero. Desde La Nueva Mañana se llevó adelante un “testeo” para comprobar el funcionamiento de seis de las siete apps desarrolladas y mantenidas por el municipio capitalino: GO, #CBA147, ¿Cuánto Tengo?, #NuestrosÁrboles, Agenda Cultural Córdoba Ciudad y Agenda Turística de Córdoba.

Todas se probaron en un Moto G6 con Android 9.0 y en un Huawei P Smart con Android 8.0, utilizando la plataforma Google Play Store y conectividad wifi como así también redes móviles 4G de Claro y Personal, con resultados similares.

Cabe destacar que no se relevó el funcionamiento de Movypark ya que no se trata de una aplicación desarrollada por la Municipalidad, aunque mantienen un vínculo estrecho por su función. De todas maneras, su seguidilla de errores tras la masiva exposición de datos de usuarios ocurrida en octubre pasado amerita un análisis aparte.

En tanto, no se testeó la app destinada exclusivamente a la Feria del Libro, que se realiza todos los años en septiembre.

GO

Calificación: 2,1 de 5 estrellas (1.258 opiniones).

Versión: 0.7.777.

Cantidad de instalaciones: más de 50.000.

Última actualización: 5 de septiembre de 2019.

La principal aplicación para celulares desarrollada desde el municipio capitalino es GO, aquella que en teoría permite conocer con precisión cuándo pasa el colectivo. En el Play Store, las quejas superan ampliamente a las recomendaciones. ¿El motivo? No cumple el objetivo primario de brindar con exactitud la ubicación de los colectivos cuando las paradas están cerca de las puntas de línea. Generalmente en la periferia de la ciudad, donde la inseguridad es mucho mayor a la de los barrios cercanos al centro. Este diario realizó una prueba en barrio Ramón J. Cárcano con las líneas 80, 81, 85 y 31. Solo el 81 brindó resultados certeros presionando en la opción “Desde Bº Coronel Olmedo hacia Bº Chateau Carreras”. El resto mostró el cartel: “Todavía no tenemos registros de algún colectivo desde punta de línea hasta tu parada”. Lo mismo se pudo observar en horario nocturno y en fines de semana, como también en el corredor 20 en barrio Cerveceros, o la línea 53 en Villa Retiro. En el caso de Coniferal, la empresa que mejores resultados tuvo con GO, vimos que cerca de la punta de línea ubicada en barrio Iponá rara vez se mostraba cuándo pasaba la próxima unidad (líneas 13, 16, 18, 19, 66 y 67 relevadas). Asimismo, desde una parada de barrio Cofico sí se pudo saber cuándo arribaban colectivos del corredor 30, aunque con diferencias de hasta tres minutos entre el resultado en la app y la llegada de la unidad.

La cuestión empeora para los nuevos usuarios que deben registrarse a través de una interfaz incómoda y, finalmente, terminan desinstalándola. Inclusive la aplicación suele quedar tildada o con el mapa de la ciudad en blanco.

#CBA147

Calificación: 2 de 5 estrellas (383 opiniones).

Versión: 1.5.

Cantidad de instalaciones: más de 10.000.

Última actualización: 2 de agosto de 2018.

La aplicación para realizar reclamos a la Municipalidad es una de las que menos descargas tiene y al mismo tiempo, los resultados más dispares. Al ingresar es necesario crear un usuario pero la función de fotografiar el DNI es inaccesible. Tampoco posee botón de “siguiente” en algunos pasos de la versión de registro manual. Luego de esto, la forma de asentar reclamos es simple y didáctica. Desde este diario se asentaron dos por baches y mal uso de contenedores en los barrios Cárcano y Cofico, que al cierre de esta edición no fueron solucionados. Sin embargo, son varios los casos de vecinos que esperaron hasta seis meses para que una cuadrilla se acerque al lugar donde no funciona un poste de alumbrado o hay problemas en una calle de tierra, como así también aquellos que gracias a la app consiguieron que en pocos días la Municipalidad se encargue del reclamo.

¿Cuánto Tengo? Córdoba Ciudad

Calificación: 1,6 de 5 estrellas (1.347 opiniones).

Versión: 1.1.187.

Cantidad de instalaciones: más de 100.000.

Última actualización: 15 de enero de 2020.

Irónicamente, la app municipal peor puntuada es la que mejor funciona, al menos tras el testeo realizado desde este diario. Basándose en los datos provistos por Red Bus, quien provee las tarjetas de transporte, la app es simple y cumple su objetivo sin la necesidad de crear un usuario y contraseña. Se probaron cinco tarjetas utilizadas en diferentes días y líneas de transporte. En cuatro de los cinco casos se mostró el saldo y la última vez que la tarjeta pasó por el lector en un colectivo (momento en el que Red Bus registra el saldo restante).



#NuestrosArboles

Calificación: 4,7 de 5 estrellas (6 opiniones).

Versión: 1.0.6.

Cantidad de instalaciones: más de 500.

Última actualización: 20 de febrero de 2019.

Otra de las apps que muestra un correcto funcionamiento es quizás la más desconocida por los vecinos. #NuestrosÁrboles no solo permite registrar los árboles de la vía pública, sino que también sirve como una completísima guía a la hora de plantar nuevos especímenes, nativos o no, según la ubicación de cada uno de los barrios. Apenas más de 500 personas la tienen instalada en sus teléfonos.



Agenda Cultural Córdoba Ciudad y Agenda Turística de Córdoba

Otras de las plataformas con mejor puntaje (4,3 y 4,7) y al mismo tiempo las que llevan más tiempo sin ser actualizadas (desde finales de 2016). Ambas, idénticas en su estructura, funcionan de manera rápida y apenas ocupan lugar en el celular. Las agendas están actualizadas con respecto a sus versiones web (muestran idéntica información) y proporcionan información útil sobre actividades y lugares dentro y fuera del “circuito mainstream” de Córdoba.

