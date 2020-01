Tati Eguiguren “El cooperativismo debe ser puesto de pie nuevamente”

La Cooperativa Integral (CoopI) de Villa Carlos Paz cumplirá el próximo 5 de junio sus 57 años de vida. Se trata de una institución de gran trayectoria que brinda servicios públicos de agua, gas natural, cloacas, Banco de Sangre, telefonía fija e Internet, a la vez que brinda espacios para la realización de actividades culturales y educativas, no sólo en la ciudad turística sino también en todo el sur del valle de Punilla.

Con más de 40 mil socios y cerca de 200 empleados, la CoopI es una entidad que difunde los principios cooperativistas y pugna por la democratización en su organización institucional no solo a nivel local, sino además regional, provincial y nacional.

Alejandro Eguiguren, gerente de la CoopI, y lleva 45 años dentro de la institución. Hijo de uno de los socios fundadores, “Tati” -como lo llaman todos-, conoce como pocos la historia de la Cooperativa.

Como tal, relató a La Nueva Mañana que ante la gran cantidad de socios (una vez superados los 3.000 socios), la renovación de su consejo se realiza a través del voto de los delegados que son elegidos anualmente a través de asambleas sectoriales, porque la democracia de las cooperativas no es directa sino representativa.

“La cooperativa tiene una división sectorial de seis diferentes regiones, que permite la participación vecinal bajo el requerimiento de la Ley Nacional de Cooperativas que fue dictada durante la época de la Dictadura militar (en 1.973 durante la dictadura de Lanusse) y que lamentablemente nunca fue modificada”, asevera Eguiguren.

“A lo largo de toda su historia, esta entidad tuvo por fin dotar a la ciudad de servicios públicos que al interior siempre llegaban tarde por parte del Estado. Esta Cooperativa fue conformada por hombres y mujeres de Carlos Paz que tenían al mutualismo y el asociativismo en las venas y cuyos principios pusieron en marcha desde que bajaron de los barcos que los traían durante la inmigración. Es con el fin de prestar ese servicio público que se asociaron y, en el caso de la CoopI, el objetivo no fue solamente tener el servicio de agua potable. Su primer estatuto firmado de sus fundadores incluía el gas natural, las cloacas y la construcción de viviendas. La base era la prestación de un servicio eficiente complementario para el Estado”, explicó el gerente.

Este grupo de personas que fundaron la CoopI incluyó a profesionales de la Asociación de Ingeniería y Arquitectura, APIA, que fueron quienes plantearon en la ciudad los principales ejes para prestar un servicio de agua eficiente. “Pero también instaban a un ordenamiento en el crecimiento urbano de la ciudad porque ya se vislumbraba la anarquía de la explosión inmobiliaria. Ellos planteaban un crecimiento ordenado de los servicios para Carlos Paz, tanto en cloacas y el gas natural. La cooperativa fue ese motor y por eso su primer estatuto está adaptado a la reglamentación nacional de cooperativas para brindar más de un servicio”, recordó Eguiguren.

Organización

La Cooperativa Integral cuenta con un presidente (en la actualidad, Adolfo Mena) y una vice presidenta (Alicia Clerico), un tesorero y protesorero, un secretario y prosecretario y tres vocales titulares más tres suplentes. Además cuenta con un síndico que representa al socio con voz aunque no con voto.

“Suele ocurrir en algunas cooperativas que tienen menos de 3 mil socios, que su consejo se renueve por mitades. Cinco integrantes un año y cuatro el año siguiente. La CoopI hasta 1987 renovaba sus autoridades así, pero luego en 1986 tras una movilización de trabajadores modificó se forma de renovación -el Consejo se renueva por tercios todos los años- y hoy cuenta con unos 100 delegados se renuevan en su totalidad todos los años y que son los que eligen el Consejo de Administración. “Son ellos quienes tienen el objetivo de aprobar el balance y nombrar la dirección del consejo con esta lógica institucional. Pero no muchos acordamos con esa modalidad, con este tipo de representación, porque propiciamos la democracia directa”, explicó Tati.

Aunque se realizan reuniones mensuales y trimestrales, para Eguiguren es muy importante incentivar la participación de los socios, aun cuando indica que la CoopI mantiene uno de los más altos parámetros de participación entre las cooperativas de la provincia.

“La cantidad de gente que participa de las asambleas, y también de las actividades en la casa de la Cultura, se mantuvo siempre activo. Pero nos preocupa que a veces no puedan reunirse más de 200 socios por actividad. La falta de participación, de todas formas, no es responsabilidad de la CoopI en particular, porque a todas las cooperativas nos pasa lo mismo”, aseguró Eguiguren que viajó a lo largo y ancho del país visitando cooperativas, fomentando la unión y luchando contra las privatizaciones.

" La administración de los CEOS y el neoliberalismo destrozó lo que se había construido por décadas en Argentina". (Fotos: Cooperativa Integral)

Expectativas

Para Eguiguren, son varias las cooperativas que tienen puestas las expectativas en el nuevo Gobierno nacional y la participación que puedan tener estas organizaciones en las decisiones del presidente Alberto Fernandez en pos del crecimiento del movimiento cooperativista.

“Lógicamente, la administración de los CEOS y el neoliberalismo, con el ex presidente Mauricio Macri a la cabeza, destrozó lo que se había construido por décadas en Argentina en cuanto al cooperativismo, tanto sea con su ente de regulación como con la forma de conseguir créditos no bancarios, de apoyo institucional”, expresó Tati.

“En términos reales, fue un desastre. Pero este nuevo Gobierno plantea no solamente la solidaridad como una palabra bonita, sino que pone en el área del cooperativismo a un hombre proveniente de la economía social como lo es Mario Cafiero. Se trata de un hombre formado, con una clara concepción de la economía”, ponderó.

“El Estado, cuando comprende la asimetría que se da con las grandes corporaciones, tiene que generar herramientas regulatorias. En especial, teniendo en cuenta la cantidad de empleo que se genera en las pymes y en las cooperativas. El objetivo debe ser que tengan acceso para poder mejorar y competir con estos grandes “monstruos” económicos que buscan la rentabilidad. El gobierno de Macri benefició a ese grupo de amigos sumamente ricos y Alberto Fernández tiene una larga lista de funcionarios que reflejan las mejores aspiraciones de solidaridad con el cooperativismo y con los postergados. Eso nos llena de expectativas”, aseguró.

Del mismo modo, opinó: “El cooperativismo debe ser puesto de pie nuevamente; ser dotarlo de herramientas para que tenga acceso a créditos racionales. Además, ¿Cómo hacen las cooperativas de trabajo para subsistir si no le dan obras?. Nosotros planteamos a nivel nacional la sugerencia de entregar el 30% de la obra pública a cooperativas de servicios públicos o de trabajo, siempre tutoriadas por el Estado, para que empleen mano de obra local”, manifestó.

En ese sentido, Eguiguren recordó que él ingresó a la CoopI en 1975 y que en 1987, la entidad contaba con 48 empleados fijos. “Hoy superamos los 200 empleados. Antes teníamos solo el servicio de agua potable y muchos reclamos porque no estaba hecha aún la planta de potabilización. Luego construimos por administración la planta de potabilización en Cuesta Blanca. Son 14 kilómetros de acueducto de 60 centímetros. Además, colocamos el 100% de medidores domiciliarios, cubrimos el 100 % de la zona con conexiones individuales, se le presta el servicio a todo asentamiento humano, siendo la única prestadora del país que cumple con estos parámetros. Hoy prestamos el servicio de agua, de cloacas y de gas natural. Llevamos más de 120 mil metros de gas natural en las calles de Carlos Paz y creemos que en dos años el servicio llegará a la totalidad de las conexiones en la ciudad. No hay en el país una empresa que haya brindado la cantidad de conexiones como la que logramos con la empresa Carlos Paz Gas, que integra el Municipio y la Cooperativa Integral”, precisó Eguiguren.

