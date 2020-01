Oscar Lajad: “El tango ya no es patrimonio exclusivo del macho”

Especial para La Nueva Mañana

El martes 6 de este incipiente 2020 estrenó un show musical con pasajes de humor que rompe los moldes de uno de los bastiones históricamente más conservadores en el género. Con una puesta estilo café concert a primera vista sencilla, escenario corto, mesas apenas separadas de los músicos por una pequeña pista de baile y tres escalones, el concierto juega sus fichas de a poco, como el timbero experimentado que sabe que ir al pleno es una medida desesperada.

“Se llama Tango Corrupto porque corrompemos los prejuicios”, dice a La Nueva Mañana, Oscar Lajad, voz principal y bastonero del espectáculo, y agrega “la palabra viene de romper y nosotros rompemos los prejuicios que dicen que el tango es música de viejos, aburrida y de otra época, y por otro lado con que la música popular es un género menor. Con el tempo de tango realzamos esas letras y le damos otra importancia”.

El repertorio no se le achica a ninguna canción y va del cuarteto al pop latino escalando por las canciones infantiles de todos las épocas, música de cine y televisión y hasta alguna sorpresa cantada en un cocoliche inglés-español. “El espectáculo nace de una idea mía de jugar a decir letras de otra manera, a versionar. Desde chico agarraba canciones y las cantaba como tango porque mi abuela era cantante de tango. Asi se me ocurrió un show de canciones versionadas, que no sabía cómo podía funcionar porque era un riesgo grande, pero al final salió bien y la gente lo disfruta muchísimo, al igual que nosotros”, cuenta Oscar, que además aclara: “Me tiene sin cuidado el prejuicio porque la mayoría del público disfruta de nuestro trabajo”.

De parranda y copetín

En sus ediciones anteriores la obra fue consagrada en los Festivales de Tango de La Falda, Buenos Aires y Zárate, además de alzarse con los premios Carlos 2018 (Mejor espectáculo Concert, Mauricio Pregot como revelación masculina, Rosalía Álvarez como mejor bailarina y el propio Oscar Lajad como mejor cantante masculino) y 2019 (Mejores músicos en vivo) que se suman a los cinco Premios Hugo al Teatro Musical y 3 Premios ACE, otorgados por la Asociación de Cronistas de Espectáculos.

El malevaje extrañao me mira sin comprender

En esta cuarta temporada el espectáculo va por más “porque el desafío es inclusivo. En tiempos donde la inclusión está a la orden del día todavía hay letras que quedan como testigos de un país y de un mundo que ya no existe. Lo de Cosa de Maches lo hicimos jugando con la inclusión, compartiendo esta idea de que la sociedad cambió y el tango ya no es patrimonio exclusivo del macho. Podés ser gay, trans o no tan macho para disfrutarlo, cantarlo y bailarlo. Eso es del siglo pasado. El mundo va cambiando y si no cambiás con el mundo, te extinguís” cierra Lajad.

En el escenario, con toques de humor y reflexión y en interacción con su orquesta, repasa y explica alrededor de 15 identidades de género “de las 50 que, según leí, existen”. Camina sobre la delgada línea del mentado prejuicio, tanto al hablar como al cantar, por ejemplo, Supercalifragilísticoexpialidosus (Mary Poppins) o Chiquititas (Abba) al ritmo del 2x4. Pero cuando el cantor camina por el límite, su orquesta decide cruzarlo y corta en seco, deja pagando a bailarines, cantantes y público y arranca con su puesta en escena propia, en uno de los momentos más hilarantes de la noche.

Párrafo aparte merecen las destacadas presencias de la cantante María José Rojas, la bailarina Rosalía Álvarez y el bailarín Nicolás Tobares y la orquesta “La Desvelada” integrada por Matías Lanfranco en piano, Leonardo Pedrozo en contrabajo, Fausto Salinas en bandoneón y Mauricio Pregot en violín y dirección musical. La dirección general de la obra está a cargo de Darío Petruzio.

Funciones

Carlos Paz

Martes y Viernes de Enero a las 22

Luisa Teatro Concert - Av. Uruguay y Liniers, Villa Carlos Paz.

Entrada general $400

Ciudad de Córdoba

Lunes de Enero a las 22

Teatro La Llave - Av. Gauss 5730

Entrada general $400

Reservas al 3516540933

Santa Rosa de Calamuchita (única función)

Sábado 18 de Enero a las 22

Teatro Deportivo Italiano - Independencia 5196, Santa Rosa de Calamuchita

Entrada general $400

Punto de Venta: Boletería del teatro

