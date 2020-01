Rubinstein cruzó a Ginés González García por las vacunas y el sarampión

El ex secretario de Salud apuntó nuevamente contra el ministro. Aseguró que se entregó siempre en tiempo y forma la vacuna contra el sarampión, incluido el refuerzo de 2018.

El ex secretario de Salud aseveró que cuanto estuvo frente a esa cartera "entregó siempre en tiempo y forma la vacuna" - Foto: NA.

Luego de que el fin de semana el ex secretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein cruzara a Ginés González García por las vacunas retenidas en la Aduana y sus dichos por el brote de sarampión, volvió a enviar mensajes contra el Gobierno de Alberto Fernández en sus redes sociales.

González García anunció el viernes la liberación de un total de 12.400.000 dosis de vacunas que se encontraban embargadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a la aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que permitió que se las eximiera del pago de 11 millones de dólares por impuestos a la importación.

Tras el anuncio, el ex secretario de Salud manifestó que dejó la gestión "con 6 o 7 millones de dosis de las cuales más de la mitad llegaron en los últimos dos meses, los plazos que habitualmente tienen". También apuntó contra el Gobierno del Frente de Todos por la utilización política "desde la campaña" del brote de sarampión que ya tiene 97 casos en el país. "Hay una fuerte intención del Gobierno de justificar porque se lanzó la emergencia económica y sanitaria", dijo al tiempo que informó que la vacuna del sarampión no pagaba impuestos y no estaba retenida.

"Tenemos 90 o 95 casos, no 9.000 porque las tasas de vacunación en nuestro país son muy altas, hay partidos del conurbano que tienen tasas bajas y es donde se ven los casos positivos. Siempre hubo stock y vacunación. Nunca hubo faltante crítico de vacunas", manifestó.

Este lunes, en tanto, luego de que el Gobierno nacional emitiera un comunicado con recomendaciones de vacunación, el ex funcionario de Macri se volcó a las redes para aseverar que el sarampión "es hoy una epidemia global en casi todos los países del mundo con miles de casos por primera vez en décadas en Europa y Estados Unidos".

Y continuó: "En nuestra región, 14 de 35 países han confirmado 18 mil casos en 2019. Sólo en Brasil hay 16 mil. En el país tenemos 95 casos. Si bien estamos sufriendo el peor brote desde 2000, gracias a que más de 9 de cada 10 argentinos se vacunaron, la epidemia está hasta ahora bajo control", aseveró.

Para concluir que la cartera de Salud que tuvo a su cargo "entregó siempre en tiempo y forma la vacuna, incluido el refuerzo que hicimos en 2018, y formó equipos de apoyo para vacunar en los distritos donde no estamos tan bien, además de concientizar a la gente sobre la importancia de cumplir con el calendario obligatorio".

El @msalnacion entregó siempre en tiempo y forma la vacuna, incluido el refuerzo que hicimos en 2018, y formó equipos de apoyo para vacunar en los distritos donde no estamos tan bien, además de concientizar a la gente sobre la importancia de cumplir con el calendario obligatorio — Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) January 6, 2020