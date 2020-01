Así se refirió Juan Negri respecto de los proyectos enviados por Martín Llaryora al Concejo Deliberante. “Los cordobeses no votamos esto”, remarcó el concejal de Córdoba Cambia.

El líder del bloque de Córdoba Cambia en el Concejo Deliberante, se refirió a los proyectos enviados por el Ejecutivo Municipal desde que asumió Martín Llaryora. En ese sentido, remarcó que "cada vez que el peronismo asume el gobierno busca tener superpoderes”.

El edil sostuvo este lunes a través de un comunicado que "en la sesión pasada aprobaron facultades extraordinarias, emergencia económica y cambios en la ordenanza de contratación pública” y que se “tratarán de imponer más modificaciones que le darán más poder al intendente para adjudicar obras públicas con mayor discrecionalidad".

“Busca tener superpoderes para hacer y deshacer a su antojo, repiten la historia del 2000, los cordobeses ya lo vivimos con Kammerath. Lo vemos a nivel provincial y ahora a nivel nacional y municipal. Los cordobeses no votamos esto, Llaryora no sacó el 60% de los votos. Los mejores intendentes que tuvo Córdoba, Ramón Bautista Mestre y Rubén Martí, no necesitaron hacer nada de eso para transformar la ciudad.", disparó Negri.

“En una maratónica sesión, donde los proyectos llegan tarde, provocando la queja de los de concejales ya que no tienen tiempo de estudiarlos en profundidad, se tratarán entre otros, cambios en la ordenanza de taxis y remis, la segunda lectura del traspaso de aguas cordobesas a la municipalidad, presupuesto participativo, cambios en la norma que regula las contrataciones públicas”, subrayó el concejal opositor.

