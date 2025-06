"De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo. ¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?" Foto: NA

La ex presidenta Cristina Fernández emitió este viernes un comunicado en el que calificó de "régimen de exclusión totalmente arbitrario" al protocolo impuesto por el Tribunal Superior de Justicia para las visitas que puede recibir en su domiclio de San José 1111, de la ciudad de Buenos Aires, donde transita la prisión domiciliaria que se le impuso en la sentencia por la Causa Vialidad.

Inicia el texto, dando cuenta de que en la víspera el Tribunal que tiene a su cargo su detención "tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa", en referencia a la polémica desatada por diversos medios de comunicación, que cuestionaron que Cristina Fernández pudiera saludar a los miles de manifestantes que a diario se acercan por el domicilio del barrio porteño de Constitución para expresarle su cariño y solidaridad.

Agrega el mensaje: "Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos. El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles".

Y concluye, compartiendo un enlace para acceder al escrito presentado por sus abogados y una sugerente frase: "De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo. ¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?"

Para este viernes, a las 17, está previsto un banderazo en la puerta del domicilio de Cristina Fernández.