El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la prensa en defensa de su asesor Santiago Caputo, quien protagonizó otro escándalo al amedrentar el martes pasado a un reportero gráfico de Tiempo en la antesala del debate de los candidatos a legisladores porteños.

El Día del Trabajador, el presidente reconoció que los ingresos de las y los periodistas "caen", y agregó: "No los odiamos lo suficiente".

Milei inició su publicación en su cuenta oficial de X realizando seis preguntas: "Si una persona no tiene ganas de hablar con el periodismo ¿hay una ley que lo obligue?", expresó desconociendo el derecho a la libertad de expresión se encuentra consagrado en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.

En esa línea, agregó: "Si una persona le manifiesta a los periodistas que no quiere hablar con ellos ¿tienen los periodistas derecho a perseguir, hostigar y acosar a una persona para tener una respuesta?". Con el posteo el Presidente intentó defender a su asesor estrella quien, tras ser captado por la cámara del reporteo Antonio Becerra, se le acercó, tomó su credencial con sus datos personales y la fotografió con su celular.

La foto que desató la furia del asesor presidencial, Santiago Caputo. Foto: Gentileza: Tiempo /Antonio Becerra

El periodista, quien se encontraba debidamente acreditado para cubrir el evento, contó: "Me agarró la credencial que yo tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular de un bolsillo y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo 'Vos sos un desubicado'".

PREGUNTAS



1. Si una persona no tiene ganas de hablar con el periodismo ¿hay una ley que lo obligue?

2. Si una persona le manifiesta a los periodistas que no quiere hablar con ellos ¿tienen los periodistas derecho a perseguir, hostigar y acosar a una persona para tener una… — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2025

La escena se viralizó por redes sociales y fue repudiado por periodistas y medios de comunicación, quienes denunciaron la actitud amenazadora y la restricción del trabajo periodístico.

El Presidente respaldó el ataque y aseguró que es de "conocimiento público" que Caputo "es fotofóbico". Para el cierre, Javier Milei manifestó que los periodistas tienen un "comportamiento depravado y violento". La semana pasada el mandatario publicó otro violento mensaje tras ser criticado en los medios de comunicación por llegar tarde al velorio del Papa.