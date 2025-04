Minutos antes del inicio del debate legislativo porteño en un canal televiso de Buenos Aires, Santiago Caputo, asesor presidencial y mano derecha de Javier Milei, protagonizó un grave hecho al increpar e intimidar sin ningún motivo al fotógrafo de Tiempo, Antonio Becerra quien se encontraba debidamente acreditado para cubrir el evento.

El asesor presidencial sin cargo oficial en el gobierno, llegó al debate rodeado de custodios. Antes de ingresar al canal, se negó a hacer declaraciones a una decena de periodistas que estaban en la vereda.

El momento en el que Caputo le exige a Antonio Becerra que deje de sacarle fotos.

Foto: Gentileza Antonio Becerra

Cuando Caputo ingresó a la emisora, el fotógrafo de Tiempo lo siguió. Mientras el asesor del presidente se registraba en un mostrador montado en la antesala del estudio del Canal de la Ciudad, Becerra se puso a un costado y comenzó a fotografiarlo. "Cuando se dio cuenta, me miró y me dijo que deje de hacerlo. Yo seguí sacando. Fue ahí cuando me agarró la credencial que yo tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular de un bolsillo y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo "Vos sos un desubicado", contó el reportero.

Antes del comienzo del debate entre los candidatos a legisladores porteños realizado en el Canal de la Ciudad, Santiago Caputo intimidó al fotógrafo de Tiempo Argentino (@tiempoarg) , Antonio Becerra.



Aquí el registro del momento de la intimidacion a Becerra.



Via: EL Destape pic.twitter.com/bBOD2Y7QeT — Emergentes Medio (@emergentesmedio) April 30, 2025

El fotógrafo contó que seguía con su tarea profesional cuando recibió el gesto intimidatorio por parte del asesor, visiblemente molesto por el registro periodístico.

Desde el diario, que ya ha sufrido otros ataques tras un vaciamiento y fue recuperado por sus propios trabajadores, indicaron que la reacción de Caputo se trató de un hecho de intimidación a un trabajador de prensa que estaba debidamente identificado y con el permiso oficial para realizar la cobertura del debate.

"¿Con qué objetivo? ¿Por qué al fotógrafo de Tiempo? ¿Por que fotografió su credencial donde figura su nombre y su apellido? Son todas preguntas que seguramente ni Santiago Caputo ni nadie del gobierno van a responder", indicó Tiempo.