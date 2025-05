En la tarde de este miércoles, la oposición consiguió dictamen para que el 14 de mayo se debata en el pleno de la Cámara Baja la Ley de Emergencia en Discapacidad que supone un aumento en los aranceles de las prestaciones, en base al índice de inflación y contempla un incremento del presupuesto para el sector.

En forma paralela a la reunión de comisión, se realizaron en las adyacencias del Congreso y en cientos de ciudades del país manifestaciones que impulsaban el avance legislativo de este proyecto.

Los dictámenes que habilitan el tratamiento en el recinto de sesiones del proyecto sobre discapacidad se firmaron en un plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto, en una reunión que no contó con el grueso de los diputados libertarios.

Entre los ausentes estuvo nada menos que el titular de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert. Por tal motivo, el plenario fue conducido por los titulares de Discapacidad, Daniel Arroyo (UP); de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UP); y el vicepresidente de Presupuesto, Carlos Heller (UP).

El dictamen de mayoría fue respaldado por Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y el Frente de Izquierda; mientras que el radicalismo (UCR), Democracia para Siempre (DPS) y el PRO presentaron respectivos dictámenes de minoría.

Las diferencias entre el proyecto de UP y el de la UCR están centradas en el aumento de las prestaciones y las auditorias; mientras que los radicales de DPS quieren que la emergencia no se prolongue mas allá de un año y medio.

El dictamen de mayoría tuvo 59 firmas, superando ampliamente las adhesiones de los dictámenes de las propuestas del PRO (14 firmas), DPS (8) y la UCR (7).

Fuente: NA

