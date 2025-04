En la previa del segundo día de los alegatos donde la fiscalía pedirá las condenados en el juicio por la muerte de bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal. El abogado querellante Carlos Nayi, representante de las familias de las víctimas volvió a apuntar contra la enfermera Brenda Agüero y enfatizó la responsabilidad de los otros 10 imputados: "La prueba es suficiente para condenarlos a todos, a quien mató y a quien terminó cincelando el camino de la muerte no denunciando, no judicializando".

El letrado contó que en función de la lógica de la prueba tienen "todas las expectativas" sobre el pedido de condenas por parte de la fiscalía.

En declaraciones a LNM, Nayi indicó que la prueba "conforma una estructura monolítica" que no tiene fisuras y pulveriza el principio de inocencia no solamente de quién está acusada de matar a cinco bebés e intentar matar a otros ocho, sino que -en un mismo contexto delictivo- los que no adoptaron las medidas necesarias para evitar que la enfermera llevara adelante en el Neonatal "conductas bajo la modalidad serial creando un riesgo no permitido".

"Al entender de esta querella, la prueba es suficiente para condenarlos a todos, a quien mató y a quien terminó cincelando el camino de la muerte no denunciando, no judicializando", indicó el abogado y adelantó la querella va a mantener la acusación con respecto a Brenda y también respecto a los 10 funcionarios: "Voy a pedir que sean contextualizados en la ley 25.929 de Violencia Obstétrica, voy a pedir que sean marcado cada uno de los delitos en medio de un contexto de violencia institucional y que la pena en el caso de los condenados sea de cumplimiento efectivo".

Respecto a las familias, el letrado indicó que están muy acompañados pese a que "tienen que convivir con el dolor irreparable".

"Ellos tienen todas las garantías procesales y legales, esto los enfrenta de acuerdo a la dinámica y la lógica de la prueba a un veredicto que no solamente fue violar el código penal sino que fueron más allá, violaron la ley de dios: el quinto mandamiento de no matarás", describió Nayi y agregó que Brenda Agüero sí mató, y los otros imputados también porque "hay distintas maneras de matar".

"Todos en un mismo contexto delictivo, en definitiva, emboscaron a 13 inocentes", cerró el abogado.

Primeros alegatos

Este martes, inició la ronda de alegatos en el juicio por la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal y en ese marco, el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno durante su exposición desarrolló los casos de los recién nacidos fallecidos y aquellos que sobrevivieron con secuelas. Detalló la prueba científica y contextualizó temporalmente cómo ocurrieron las muertes durante 2022.

En su alocución, apuntó contra la enfermera Brenda Agüero, la principal acusada. Dijo que la prueba contra ella es “irrefutable”.

Al salir de la audiencia el funcionario expresó a la prensa que "no tiene dudas" de que la enfermera es la responsable y que la única calificación que se le puede asignar es la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado. Respecto a los funcionarios, aclaró que será "cuidadoso" en el pedido de la condena.

“Todo se verificó y es preciso. Obtuvimos está conclusión con un resultado metódico, que nos lleva a que la única persona en el centro obstétrico en las ocho fechas donde ocurrieron 13 casos, fue Brenda Agüero", dijo el fiscal en la audiencia de este martes que inauguró la ronda de alegatos.

Posteriormente, tras un cuarto intermedio, tomó la palabra la fiscal Mercedes Balestrini, quien desarrolló una línea de tiempo y se explayó sobre el análisis forense de cada caso. Ante el tribunal y el jurado popular, la fiscal mostró las pruebas que surgen de los peritajes médicos y las coincidencias en todos los presuntos ataques: “Todos los casos refieren a un alto nivel de potasio en valores mortales. Esto se trató de una inyección. Del pinchazo de Brenda Agüero”, señaló. Y agregó que fue planificado por la acusada.

Según los médicos, en los dos cuerpos de bebés que fueron sometidos a una autopsia se registró que la causa de muerte fue por un alto nivel de potasio y que el cuerpo de las recién nacidas tenía una lesión punzante.

La fiscal dijo que “todos los hechos están vinculados, en todos los casos se registro un nivel alto de potasio”: “El cuerpo de nuestros niños habla, las manchas de sangre, los pinchazos”, enfatizó.

Además, los informes muestran que no hay síntomas clínicos previos que compliquen la salud de los bebés. La fiscal enumeró elementos que comprobaron la hipótesis durante el debate: “Hemos sido testigos de la declaración de las madres que reconocieron a Brenda. También tenemos acreditado el patrón de asistencia todos los días de los ataques. En los cuerpos de las victimas se registró que fueron atacados brutalmente. Todo esto nos permite llegar a la certeza de que las 13 víctimas fueron atacados y que la autora es la principal acusada”.

El proceso

El juicio oral y público, inició el lunes 6 de enero de este año y se lleva adelante en el edificio de Tribunales II, de la ciudad de Córdoba. El debate está a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7a. Nominación, integrada por los camaristas Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, con jurados populares.

La enfermera Brenda Agüero, integrante del Servicio de Obstetricia del hospital, está acusada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado (cinco hechos). Asimismo, se le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal, aunque en grado de tentativa.

También se juzga a 10 ex funcionarios y profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia acusados por distintos delitos: omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público; y falsedad ideológica reiterada. Entre otros, están imputados la exdirectora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, y el ex ministro de Salud de la Provincia, Diego Hernán Cardozo.

Uno por uno, quiénes son los imputados

Brenda Agüero: enfermera que integraba el servicio de obstetricia del Neonatal, imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado (cinco hechos). Le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal en grado de tentativa.

Diego Cardozo: era ministro de Salud al momento de los hechos y renunció en agosto de 2022, días después de que se hiciera público el escándalo. Imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Liliana Asís: ex directora con prisión domiciliaria desde mayo de 2023. Había estado detenida en la cárcel de Bouwer desde febrero del mismo año. Está acusada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento por el hecho precedente.

Alicia Beatriz Ariza: enfermera profesional, ex jefa de Enfermería. Imputada por omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

Pablo Miguel Carvajal: médico, ex secretario de Salud. Imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Julio Alejandro Tomás Escudero Salama: abogado, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Alejandro Gauto: abogado, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud. Imputado por encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Marta Elena Gómez Flores: médica cirujana, con especialidad en Neonatología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

María Alejandra Luján: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Adriana Luisa Moralez: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Claudia Elizabeth Ringhelheim: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

