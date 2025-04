“El consumo sigue en caída libre desde hace 16 meses. Más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado", puntualizó la ex mandataria en su extenso mensaje a la titular del FMI. Foto: @CFKArgentina

“El consumo sigue en caída libre desde hace 16 meses. Más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado", puntualizó la ex mandataria en su extenso mensaje a la titular del FMI. Foto: @CFKArgentina

La ex presidenta y actual titular del PJ, Cristina Fernández, cuestionó a la titular del FMI Kristalina Georgieva luego de hacer campaña por las políticas de recorte y vaciamiento de Javier Milei. Previamente, el espacio político que dirige ya se había manifestado en contra acusando al organismo internacional de "intromisión política".

En un extenso mensaje difundido a través de las redes sociales, Fernández apuntó duramente a Georgieva: “Che Kristalina…”, escribió y procedió a sostener que la semana pasada “los argentinos estábamos de luto por la partida del querido Papa Francisco” y “no daba para estar pendientes de cada insolencia que se diga desde afuera”. “Pero tampoco te la voy a dejar pasar”, advirtió.

Fernández cuestionó que la titular del organismo internacional haya expresado que esperaba que Argentina “no se salga del carril del cambio” en las elecciones de octubre.

“¿Sabés qué pasa, Kristalina? Acá ya escuchamos esa palabra: ‘cambio’. En 2015, ganó (Mauricio) Macri con ese eslogan y con la promesa de que nadie iba a perder nada de lo que ya tenía porque sólo se iba a ‘cambiar’ lo que estaba mal”, recordó la ex vicepresidente.

Sostuvo que, en ese entonces, “lo que vino fue ajuste, endeudamiento récord (con ustedes solos nomás, 45.000 millones de dólares), fuga de capitales, tarifazos, caída del salario, cierre de fábricas y pérdida de soberanía”.

Después aseguró que durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos suyos “la historia fue otra”, dijo que pagaron la deuda con el FMI y que lo hicieron “por soberanía, por dignidad, pero, por sobre todas las cosas, porque sabíamos (y sabemos) que un país se construye con desarrollo económico e inclusión social”.

“También pagamos para no tener que soportar más insolencias e injerencias como la tuya, que sólo han traído dolor y miseria a los argentinos”, lanzó Fernández en su extenso mensaje publicado en X.

Respecto de la situación económica actual, sostuvo: “El consumo sigue en caída libre desde hace 16 meses. Más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado. Según la ONU -no los ‘kukas’, la ONU-, Argentina es el país que más se desindustrializó en el mundo”. Y denunció que “la inversión privada no sólo no arranca, sino que lo único que recomiendan los bancos y hasta el propio Gobierno es hacer carry trade -especulación financiera, pura y dura- o directamente importar”. También hizo mención a las inversiones y a las exportaciones.

Por último, lanzó una advertencia a la titular del FMI: “Te aviso algo, Kristalina: Tarde o temprano el pueblo va a volver. Va a encontrar la forma, el momento, las personas adecuadas y las banderas necesarias para enfrentar este modelo de empobrecimiento que ustedes fomentan desde hace décadas”.

Al final del texto aprovechó para sumar una crítica al presidente Javier Milei por su reciente viaje al Vaticano para despedir al papa Francisco, pese a que desde el Gobierno nacional aseguraron que respetaron el protocolo y que siempre estuvo previsto que el presidente argentino participara del funeral el día sábado.

“Che Milei… Tranquilo que de vos no me olvidé. Lo tuyo en Roma… ¡un papelón, hermano!”, expresó.

“Lula y Macron llegaron al velatorio para homenajear a Francisco como corresponde antes de que cerraran el féretro. ¿Y vos aterrizaste en Roma cuando ya habían cerrado la Basílica de San Pedro?”, apuntó.

“Haceme el favor… fíjate quien te maneja la agenda y el protocolo… y echalo o echala. ¿O llegaste tarde por alguna otra razón que los argentinos desconocemos“, cerró.

