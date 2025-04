Cristina, durísima tras los anuncios del gobierno: "Che, Milei, te mandaste una devaluación del 30%"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió este sábado a criticar con dureza los anuncios que el gobierno realizó en las últimas horas en el plano económico.

"Che Milei… ¡AL FINAL, LO MISMO DE SIEMPRE! EL FONDO TE OBLIGÓ y te mandaste una devaluación de casi el 30%. Porque eso de que “el dólar va a flotar entre bandas de $1.000 y $1.400”…. Daaaaaaale. ACÁ LAS ÚNICAS BANDAS QUE HAY SON LAS DE LOS “CAPUTO BOYS” que, en apenas 7 años, empomaron a los argentinos fugando miles y miles de millones de dólares, después de ganar fortunas, él y sus amigos, con el carry trade". dice la primera parte del texto que la ex mandataria y hoy presidenta del PJ nacional escribió en la red X.

Y sigue, apuntando al FMI: "Y LA OTRA BANDA ES LA DEL FONDO MONETARIO, que le pone los dólares a los gobiernos gorilas como el tuyo y el de Macri y se terminan pagando con la miseria y el hambre del pueblo argentino".

Además, Cristina no se olvidó de remarcar el dato de inflación de marzo que ayer publicó el Indec, con una suba muy marcada de los precios, impulsados sobre todo por Alimentos y Educación:

"Y sobre llovido, mojado… Te mandaste una deva el mismo día que SE TE DISPARÓ LA INFLACIÓN AL 3,7%... ¿3,7%? Andá!!! Vos sabés que en la calle se siente otra cosa. Y todo esto con el dólar pisado y el ajuste más grande del que se tenga memoria sobre jubilados, salarios y provincias".

Ajuste brutal, ¿para qué?

"¿ME QUERÉS DECIR DE QUE TE SIRVIÓ LA MOTOSIERRA HERMANO? Porque está claro que tu plan -si es que tenías uno- falló. Y mirá que te dije que el problema no eran los pesos… que el problema eran los dólares que no tenés y que le tuviste que pedir prestado al Fondo. Fijate que AYER NOMÁS TE CHOREARON 400 MILLONES DE DÓLARES DE LAS RESERVAS… La misma cifra que se necesita para reconstruir Bahía Blanca. ¡Mamadera!", siguió CFK.

Lo que vendrá

"Y AHORA ¿QUÉ VAS A HACER, ECONOMISTA EXPERTO EN CRECIMIENTO CON O SIN DINERO? ¿El lunes le vas a tender la alfombra roja en la Casa Rosada para pedirle más dólares a Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Trump, que trabajó con George Soros… uno de esos de la “agenda LGBT” que tanto miedo te daba en Davos? Digo, por si querés contarle a tus seguidores libertarios “anti-woke” quién va a ser tu prestamista estrella la próxima semana", chicaneó.

"Es el pueblo argentino el que va a pagar el precio de tus decisiones, de tu soberbia y de tu entrega"

"Pero LA CUESTIÓN ES A QUIÉN LE VA A PEGAR TU FRACASO… ¿A vos? ¿A tu hermana? ¿A Adorni? No… LE VA A PEGAR A LOS MISMOS DE SIEMPRE. A los trabajadores, a los jubilados, a los que cobran en pesos. Mientras los tenedores de activos -o sea, LOS AMIGOS DEL TOTO CAPUTO- ya están todos dolarizados y esperando la próxima timba -ESOS SÍ QUE SIEMPRE “FLOTAN”-, es el pueblo argentino el que va a pagar el precio de tus decisiones, de tu soberbia y de tu entrega. TIEMPOS DUROS para los que trabajan, para los que producen, para los que no tienen cómo defenderse del ajuste y la especulación. TIEMPOS DIFÍCILES que no van a terminar hasta que en 2027 dejes de ser Presidente y este país pueda volver a tener un rumbo nacional y racional, justo y, sobre todo, humano. P/D: Anoche, en tu discurso por cadena, te vi en modo Zen y leyendo de corrido. Pero lo que decías hermano ¡todo un delirio! ¿QUÉ ES ESO DE QUE VAS A ENFRENTAR LA CRISIS GLOBAL QUE DESATÓ TU “AMIGO” TRUMP CON MÁS AJUSTE PARA LOS ARGENTINOS? ¿En serio? ¿Querés matar a todos los argentinos? P/D2: A propósito de tu discurso… la alineación de tus funcionarios con caras de momias y ubicados simétricamente atrás y a tus costados ¿Obedece a algún ritual esotérico que los argentinos normales desconocemos? En fin…". culminó la ex presidenta.