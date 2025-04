Horizonte avanza con nuevas viviendas: ya son 461 las casas entregadas y por entregar

Horizonte avanza con nuevas viviendas. La Cooperativa cordobesa ya suma 461 casas entregadas y por entregar, aunque la obra pública conexa de agua viene con demora.

Del total de viviendas, 6 unidades son sobre lotes propios, 21 en Don Bosco III, 35 en Alta Córdoba, 13 en barrio Robles III (con agua potable provisoria aún), 86 en la zona de Villa Retiro (con agua potable provisoria aún), y 300 en Universitario de Horizonte.

Entregas presenciales en Robles III y Villa Retiro II

La vuelta al origen: vernos las caras y mostrar. Hasta hace no tantos años las entregas se hacían como en estas oportunidades, íbamos a obra, firmábamos todo, aplaudíamos y nos conocíamos. Después nos acostumbramos a entregar numerosas casas, pero las entregábamos en oficina. Entonces, a raíz de eso, muchos socios nos dijeron “che, hagan algo”, y esta vez le agregamos un poquito de alegría, de celebración, compartiendo unos choris mientras Los de Alberdi nos acompañaron con sus históricos temas musicales.

Entre otras fracciones, recientemente fueron entregadas 13 viviendas en Robles III; otras 86 casas en Zona Villa Retiro; y durante el mes de Mayo/25 se entregarán ¡300 nuevas viviendas en Universitario!

Se viene la vivienda número 20 mil

En mayo adjudicaremos la VIVIENDA SOCIAL N° 20.000. Hicimos las cosas bien, organizamos el esfuerzo del Asociado eficientemente y transparentemente, a la par que desaparecieron todos los planes de vivienda oficial: antes estaba el I.P.V., el Banco Hipotecario, hasta el primer Procrear mismo. Desapareció todo y Horizonte sigue adelante como alternativa. Ahora no hay préstamos, ni subsidios, ni vivienda. La vivienda social está borrada de la agenda oficial.

Adjudicar la Casa Número 20.000, a través de un Sistema de Vivienda Social Autofinanciado, no lo hizo nadie en el País.

Trabas y más trabas en lugar de agua potable para la vivienda social

• Elena Cejas (Adjudicataria): “Aquí estamos cerquita como para no tener agua. No sé cómo no va a haber agua. No se puede vivir sin agua y sin luz”.

• Carolina Sánchez, Adjudicataria, frente a su nueva casa: “Nos perjudica a todos los que hemos hecho un esfuerzo enorme para poder lograr tener la casa propia”.

• Cr. JULIÁN BENASSI (Fundador en 1982 – Asesor General): “Yo le digo siempre a la gente usted fíjese cuando paga la boleta del agua, son 550.000 cordobeses que reciben esa boleta, donde abajo hay una siglita de 3 o 4 letras (C.F.I.I.S.), una Contribución para el Financiamiento Integral de la Infraestructura Sanitaria (abarca ampliación de redes, expansión del servicio, estaciones elevadoras y otras obras más). ¿Cuál es la pretensión de la Municipalidad? Si necesitamos agua acá, te contestan háganme una obra por allá, otra a 10 kilómetros, otra a 15, otra a 20. Bueno, no muchachos, esto no es así. Todo el Derecho está del lado nuestro. La obligación de hacer las obras públicas de ampliación de red las tiene el INTENDENTE. Está incumpliendo la ley. Esto ha sido denunciado, no es una cosa que lo estemos haciendo de palabra. Pero mientras tanto, 2.000 Asociados Operadores (vivienda y trabajo) van a seguir construyendo y entregando 90 casas por mes, con agua provisoria, en algunas fracciones”.

• Dr. CARLOS MORO (Presidente): “Esto revaloriza el esfuerzo de todos. Nosotros simplemente guiamos y administramos para que la vivienda digna sea posible en Córdoba. Si no, no existiría vivienda para los sectores populares”.